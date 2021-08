ASF czyli niekończąca się opowieść

Dzisiejsza sytuacja związana z afrykańskim pomorem świń stawia pod dużym znakiem zapytania funkcjonowanie nie tylko sektor produkcji trzody chlewnej, ale całego krajowego rolnictwa.

Od lat śledzimy bieżące wydarzenia dotyczące epizootii afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Trudno zatem byłoby powiedzieć, że fala ognisk pomoru w stadach świń jaka przetacza się w ostatnich tygodniach przez Polskę jest dla nas zaskoczeniem. Ale jednak, w pewnym sensie tak właśnie to wygląda. Nie dziwią nas być może same ogniska, ale uderzenie choroby w strategiczne dla produkcji trzody chlewnej regiony. Już w czerwcu wiedzieliśmy, że tegoroczny „sezon ognisk ASF” będzie inny niż w ubiegłych latach, a to wszystko za sprawą wystąpienia choroby w powiecie piotrkowskim. Jednak później było jeszcze gorzej. Pomorem zostały objęte dwa kolejne „zagłębia” trzodowe: najpierw powiat żuromiński, a w ostatnich dniach również południowa część Wielkopolski. Tak naprawdę ostatnim bastionem produkcji trzody chlewnej w Polsce wolnym od afrykańskiego pomoru świń jest województwo kujawsko - pomorskie, niemniej trudno powiedzieć jak długo ten stan potrwa: ASF zbliża się do tego regionu bowiem z północnego wschodu.

Branża w zapaści

W branży trzodowej obserwujemy obecnie kryzys jakiego nie pamięta chyba obecne pokolenie. I mowa tu nie tylko o lokalnych blokadach stad, czy obniżonych cenach skupu w strefach ASF. Cały kraj cierpi obecnie z powodu dramatycznie niskiej opłacalności produkcji, która z jednej strony wynika z kiepskich cen skupu tuczników (będących bezpośrednio i pośrednio pokłosiem ASF), z drugiej zaś z wysokich kosztów zakupu zbóż czy pasz wysokobiałkowych. W konsekwencji coraz częściej słyszymy o likwidacji, a przynajmniej zawieszeniu produkcji trzody chlewnej w wielu gospodarstwach.

Nie wszyscy zdają sobie chyba jednak w pełni sprawę z konsekwencji jaką może wywołać bieżący kryzys na rynku trzody. Pamiętajmy o tym, że rolnictwo jest systemem naczyń połączonych, upadek produkcji trzody chlewnej odczują także inne sektory. Przede wszystkim producenci zbóż paszowych, ale także wszystkie branże kooperujące z producentami żywca wieprzowego: wytwórnie pasz, firmy przewozowe, importerzy warchlaków czy nawet lokalne masarnie.

Brakuje pomysłu na zwalczanie ASF

Niestety obecna sytuacja jest w dużej mierze brakiem pomysłu na zwalczanie afrykańskiego pomoru świń, co jest charakterystyczną cechą wszystkich rządów od 2014 roku. Postawiono tutaj co najwyżej na „gaszenie pożaru”, nie zaś na jego uniknięcie. I tak, zamiast rozwiązania problemu nadmiernej populacji dzików (o co organizacje branżowe apelują przynajmniej od siedmiu lat) całą odpowiedzialność w walce z ASF przerzucono na producentów trzody. Oczywiście nikt nie podważa zasadności wprowadzania obowiązku przestrzegania zasad bioasekuracji, jednak w przypadku silnej presji pomoru w środowisku również ona nie zatrzyma wirusa na zewnątrz fermy. Szczególnie, że urzędowe wymagania dotyczące zasad bioasekuracji tak na dobrą sprawę często oderwane są od rzeczywistości. Często słyszymy, że podstawowe wymagania ochrony biologicznej nie mają na celu zatrzymanie ASF, tylko zadowolenie kontrolerów Inspekcji Weterynaryjnej.

Nie należy oczywiście w stu procentach rozgrzeszać rolników: o ile w regionach o dużej koncentracji ASF w środowisku wystąpienie ognisk w stadach świń często jest nieuniknione, to ciężko wytłumaczyć sytuację z województwa łódzkiego, gdzie ASF przedostał prawdopodobnie wraz z chorymi warchlakami. W konsekwencji ważny dla produkcji trzody obszar, który jeszcze przez długi czas mógł pozostać wolny ASF, znalazł się w czerwonej strefie.

Zgodnie z tytułem, na powyższe tematy można by było rozprawiać bez końca, smutna prawda jest jednak taka, że nasz kraj nie poradził sobie z afrykańskim pomorem świń. O ile jeszcze rok – półtora roku temu być może dało się rozmawiać o uwolnieniu Polski od ASF, dziś wiemy już, że jesteśmy skazani na funkcjonowanie w otoczeniu ASF. Jak długo krajowi producenci podołają jednak temu wyzwaniu?