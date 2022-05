W myśl ostatniego rozporządzenia wykonawczego KE, obszar kilkunastu gmin województwa świętokrzyskiego, lubuskiego i dolnośląskiego uwolniono z czerwonej strefy ASF.

Największe zmiany odnotowano w województwie świętokrzyskim. Tu bowiem strefa zniknęła z terenu 11 gmin (lub ich części). Zmiany w Lubuskiem i Dolnośląskiem są niestety symboliczne.

W myśl najnowszego rozporządzenia KE, strefę czerwoną zniesiono z następujących obszarów:

Województwo świetokrzyskie:

- powiat włoszczowski: część gminy Włoszczowa położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno, i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny – Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy

- Powiat kielecki: gmina Morawica, część gminy Chęciny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Daleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy, część gminy Górno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na południe od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy 2

- Powiat buski: gminy Tuczępy i Stopnica, część gminy Busko – Zdrój wcześniej włączona do strefy

- Powiat konecki: gmina Słupia Konecka

- powiat jędrzejowski: gmina Sobków

Województwo lubuskie:

- powiat wschowski: gmina Sława

Województwo dolnośląskie:

- powiat głogowski: gmina Kotla

W przypadku gmin województwa świętokrzyskiego od teraz obowiązywać będzie strefa niebieska. Wynika to z faktu, że na tym terenie do tej pory nie odnotowano ognisk ASF dzików. Z kolei w gminach województwa lubuskiego i dolnośląskiego obowiązywać będzie strefa różowa.