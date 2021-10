ASF dzików w kolejnym regionie Polski

W minionym tygodniu na obszarze Polski potwierdzono ponad 30 ognisk ASF dzików. Uwagę przykuwa przede wszystkim wystąpienie choroby w okolicach Wrocławia, w obszarze w którym dotychczas nie występował ani ASF dzików, ani świń.

Omawiane ognisko potwierdzono w gminie Siechnice, blisko granic administracyjnych Wrocławia. Wprawdzie zdążyliśmy się już przyzwyczaić do obecności ASF na Dolnym Śląsku, jednak dotychczas choroba występowała na północy i zachodzie województwa. Tymczasem wystąpienie choroby w sercu regionu doprowadzi zapewne do kolejnego (i prawdopodobnie znacznego) rozszerzenia strefy różowej. Ciekawostką jest fakt że chorobę potwierdzono w kontekście zwierząt które ucierpiały w wyniku wypadku komunikacyjnego - w takiej sytuacji prawo obliguje do przeprowadzenia badań na obecność ASF. Czy występowanie choroby u zwierząt zabitych w wypadku było zbiegiem okoliczności, a w okolicy nie ma innych osobników zarażonych ASF? Mocno wątpliwe, choć warto nadmienić że takie "zbiegi okoliczności" już się zdarzały.

Niepokoi fakt, że omawiane ognisko wystąpiło w stosunkowo niedużej odległości od granic kolejnego regionu - województwa opolskiego. W regionie tym nie wystąpiły jeszcze ogniska ani ASF dzików, ani świń, choć ze względu na zachorowania w południowo zachodniej części województwa łódzkiego północny fragment Opolszczyzny włączono do stref.

Niepokój budzi również sytuacja w gminie Rydzyna w powiecie leszczyńskim. Wokół niedawnego ogniska ASF świń potwierdzono aż 9 ognisk choroby w populacji dzików. Może to oznaczać dwie rzeczy: albo że pomór przedostał się z gospodarstwa do środowiska, albo to, że dopiero po wystąpieniu choroby u świń zaczęto dokładnie przeszukiwać okolice w poszukiwaniu padliny.

W minionych tygodniach ogniska ASF dzików potwierdzono w następujących regionach:

Województwo warmińsko-mazurskie:

- powiat iławski (gmina Zalewo)

Województwo podlaskie:

- powiat suwalski (gmina Filipów)

Województwo lubelskie:

- powiat bialski (gminy Leśna Podlaska i Terespol)

- powiat hrubieszowski (gmina Hrubieszów)

- powiat puławski (gmina Wąwolnica)

- powiat zamojski (gmina Krasnobród)

Województwo podkarpackie:

- powiat jarosławski (gmina Radymno)

- powiat mielecki (gmina Wadowice Górne)

Województwo lubuskie:

- powiat krośnieński (gmina Krosno Odrzańskie)

- powiat międzyrzecki (gminy Międzyrzecz i Trzciel)

- powiat sulęciński (gmina Lubniewice)

- powiat świebodziński (gminy Lubrza i Zbąszynek)

- powiat żarski (gmina Jasień)

Województwo wielkopolskie:

- powiat leszczyński (gmina Rydzyna)

Województwo dolnośląskie:

- powiat bolesławiecki (gmina Gromadka)

- powiat górowski (gmina Wąsosz)

- powiat wrocławski (gmina Siechnice)

- powiat zgorzelecki (gmina Węgliniec)

Od początku roku na obszarze Polski potwierdzono już ponad 2200 ognisk ASF dzików i 113 ognisk ASF świń.