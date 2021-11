ASF dzików w nowych lokalizacjach. Wysyp choroby w Wielkopolsce

W ciągu minionych siedmiu dni na obszarze siedmiu województw Polski potwierdzono ponad 40 nowych ognisk ASF dzików.

Niepokojąca jest nie tyle skala rozwoju choroby w populacji dzików (liczba nowych ognisk jest na zbliżonym poziomie co we wcześniejszych tygodniach), ale wystąpienie choroby w kilku nowych regionach. Choroba po raz pierwszy pojawiła się w powiecie opolskim w zachodniej części Lubelszczyzny. W trzech gminach tego regionu potwierdzono łącznie osiem ognisk choroby. Po długiej przerwie choroba wraca również do powiatu wyszkowskiego i węgrowskiego na Mazowszu: ogniska ASF dzików potwierdzono w gminach Brańszczyk i Łochów.

Niepokoi dynamika rozwoju choroby w południowej Wielkopolsce. W samej tylko gminie Włoszakowice potwierdzono 18 ognisk ASF dzików. Z kolei po raz pierwszy chorobę potwierdzono w powiecie gostyńskim (w gminie Poniec). Na dzień dzisiejszy fakt ten nie zmienia zbytnio sytuacji tamtejszych producentów, którzy ze względu na ogniska ASF świń włączeni zostali do strefy czerwonej, niemniej rosnąca presja wirusa w środowisku zmusza rolników do jeszcze większej czujności.

Niestety historia pokazuje, że późna jesień to czas transferu ASF dzików na nowe obszary, co wiąże się z wzmożoną migracją zwierząt. Dlatego też prawdopodobne jest, że w kolejnych tygodniach mówić będziemy o kolejnych obszarach na których pojawiła się choroba.

W minionym tygodniu ogniska ASF dzików potwierdzono w następujących lokalizacjach:

Województwo warmińsko-mazurskie:

- powiat elbląski (gmina Elbląg)

Województwo podlaskie:

- powiat białostocki (gmina Juchnowiec Kościelny)

Województwo mazowieckie:

- powiat węgrowski (gmina Łochów)

- powiat wyszkowski (gmina Brańszczyk)

Województwo lubelskie:

- powiat biłgorajski (gmina Tereszpol)

- powiat opolski (gminy Karczmiska, Łaziska i Opole Lubelskie)

- powiat puławski (gmina Kazimierz Dolny)

- powiat zamojski (gmina Adamów)

Województwo podkarpackie:

- powiat lubaczowski (gmina Oleszyce)

- powiat przemyski (gmina Stubno)

Województwo lubuskie:

- powiat zielonogórski (gminy Bojadła, Czerwieńsk i Zabór)

Województwo wielkopolskie:

- powiat gostyński (gmina Poniec)

- powiat leszczyński (gminy Rydzyna i Włoszakowice)

- powiat szamotulski (gmina Pniewy)

Spośród omawianej puli ognisk, 27 z nich potwierdzono u dzików padłych, zaś 15 u zwierząt odstrzelonych. Od początku roku potwierdzono już 2422 ogniska ASF dzików i 119 ognisk ASF u świń.