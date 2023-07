Na terenie Polski potwierdzono blisko 30 nowych ognisk ASF dzików. Po raz drugi choroba wystąpiła w województwie świętokrzyskim.

Kwestia występowania ASF dzików w województwie świętokrzyskim była dość kontrowersyjna. W tym temacie docierały do nas bowiem sprzeczne informacje. Ostatecznie w zeszłym tygodniu Główny Inspektorat Weterynarii potwierdził wystąpienie choroby w gminie Tarłów w powiecie opatowskim.

ASF w Świętokrzyskiem

Tymczasem na mapie województwa niespodziewanie pojawiło się kolejne ognisko. Niespodziewanie, bo tym razem wirus pojawił się w nieco innej części województwa. Chorobę potwierdzono u dzika odstrzelonego w gminie Dwikozy w powiecie sandomierskim. Tym co łączy oba świętokrzyskie ogniska to fakt, że pojawiły się one niedaleko linii Wisły. Oznacza to niestety, że naturalna bariera jaką rzeka stanowiła dla wirusa została w końcu złamana.

Gdzie wystąpił ASF dzików?

Poza wspomnianym ogniskiem w powiecie sandomierskim, choroba wystąpiła też w blisko 30 innych lokalizacjach. Ogniska pojawiły się w województwach:

Dolnośląskim:

miasto Wrocław

powiat lubański (gminy Lubań i Platerówka)

powiat lwówecki (gmina Mirsk)

powiat milicki (gmina Milicz)

powiat średzki (gmina Miękinia)

powiat wołowski (gmina Wołów)

Małopolskim:

Powiat gorlicki (gmina Lipinki)

Mazowieckim:

powiat makowski (gminy Krasnosielc i Rzewnie)

Opolskim:

powiat brzeski (gmina Lubsza)

powiat namysłowski (gminy Domaszowice i Pokój)

Podlaskim:

powiat augustowski (gmina Lipsk)

powiat moniecki (gmina Jaświły)

Wielkopolskim:

powiat poznański (gmina Swarzędz)

Zachodniopomorskim:

powiat gryfiński (gmina Gryifno)

powiat policki (gmina Kołbaskowo)

Od początku roku na terenie kraju potwierdzono 1939 ognisk ASF dzików. Blisko połowa z nich pojawiła się w województwie dolnośląskim. Potwierdzono też 18 ognisk ASF w stadach świń, z czego najwięcej na Lubelszczyźnie.