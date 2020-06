ASF jest do opanowania, tylko czy w Polsce?

Jak pokazują dotychczasowe osiągnięcia Czechów, Estończyków, czy Belgów afrykański pomór świń pozostaje chorobą niebezpieczną, ale której ryzykiem szerzenia się można zarządzać i w ten sposób doprowadzić do wyeliminować z obszaru danego kraju.

Teren Polski jest już w połowie oznaczony, jako obszar w mniejszym lub w większym dotknięty przez ASF. W minionym tygodniu Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wyznaczeniu kolejnej tzw. niebieskiej strefy ASF na terenie Wielkopolski, która jest pokłosiem ogniska, potwierdzonego 15 czerwca. Dotknięte chorobą stado liczyło zaledwie kilkanaście świń, ale jak to zwykle w tych sytuacjach bywa, zakres strefy niebieskiej obejmuje kilka gmin. Tym razem, do strefy włączono część gmin powiatu leszczyńskiego i kościańskiego, a także powiat grodzki Leszno, czyli kolejne tereny Polski określane jako zagłębie krajowej produkcji trzody chlewnej.

To już druga niebieska strefa na terenie Wielkopolski, a od wczoraj (22 czerwca) mamy potwierdzone następne ognisko ASF, w woj. dolnośląskim. Po ponad sześciu latach walki z chorobą w kraju, utrudnień, jakie niesie ze sobą ta strefa, w większości hodowcom nie trzeba już tłumaczyć. Jednak nie da się ukryć, że dla Wielkopolski, tamtejszej infrastruktury produkcji mięsa jest to sytuacja nowa i niezwykle trudna, nawet gdy spojrzymy na zakłady mięsne, które mają wydaną decyzję na skup zwierząt ze strefy niebieskiej, to ich, w tamtym regionie kraju po prostu nie ma.

Oczywiście, choroba na wschodzie i w centrum Polski w pewnym stopniu uległa wyciszeniu, co potwierdza też ostatnie zniesienie przez Komisję Europejską części niebieskich stref, przykładowo z części Mazowsza, Podlasia, Warmii i Mazur i bezsprzecznie są to bardzo dobre informacje.

Jednak patrząc przez lata, na zmianę sytuacji epizootycznej na terenie Polski, można mieć wrażenie, że wirus dość swobodnie kroczy dalej, i po prostu przetacza się przez kolejne tereny, czasami prowadząc do pełnego wygaśnięcia choroby. Z drugiej strony są też tereny, na których ASF jest od lat, natężenie choroby zmniejszyło się, ale pojedyncze przypadki dzików zarażonych ASF nadal są znajdowane, co ciągle stwarza ryzyko dla gospodarstw, które podjęły decyzję o kontynuacji chowu świń. Zmniejszenie natężenia wirusa w środowisku jest szybsze lub bardziej powolne w zależności od działań zastosowanych lokalnie, czyli redukcji populacji dzików czy zbieranie truchła dzików w lasach. Jednak, czy krajowe działania można podsumować zarządzaniem ryzykiem występowania choroby, którym dzisiaj tak szeroko chwalą się Belgowie? Krok po kroku, bezkompromisowo realizując plan zwalczenia ASF i dążenia do jak najszybszego uwolnienia kraju od tej choroby.

W ostatnim czasie Belgian Meat Office, belgijska organizacja, szeroko reprezentująca tamtejszą branżę mięsną poinformowała o ratyfikowaniu przez Komisję Europejską propozycji zmniejszenia pierwotnie wyznaczonej strefy ASF. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo przecież zmiany zakresu stref ASF to normalna sytuacja, która na plus ma również miejsce w Polsce. Jednak warto zwrócić uwagę, że podejmowane przez Belgów kroki, udowadniają, że szybko, czasami bezkompromisowo wdrażane działania w zwalczaniu ASF w populacji dzików są gwarancją sukcesu. Realizowana w Belgii strategia, której celem jest utrzymanie choroby ASF w granicach dotkniętej nią strefy, daje namacalne efekty. Ostatni test, który dał pozytywny wynik zarażenia chorobą ASF w przypadku „świeżej” tuszy dzika, dotyczył nieżyjącego dzika znalezionego w obszarze strefy 11 sierpnia 2019 roku. Od tamtego czasu odnotowano jeszcze 6 przypadków rozpoznania choroby ASF, ale wszystkie dotyczyły kości dzików, które zmarły kilka miesięcy wcześniej.

Warto zaznaczyć, że Belgowie w dużej mierze wzorowali się na działaniach przeprowadzonych przez Czechów. Przypomnijmy, że ASF na terenie Czech wystąpił w czerwcu 2017 r., a likwidacja populacji dzików, grodzenie zakażonego terenu, zbieranie z lasów padłych zwierząt doprowadziły do pełnego i oficjalnego uwolnienia kraju od tej choroby już w marcu 2019 r.

Ten sukces, wraz z udoskonaleniem działań ma również osiągnąć Belgia, która od 2018 r. walczy z ASF na południu kraju. Natomiast, o status kraju wolnego od ASF będzie mogła już zabiegać, jesienią 2020 r.

Na drodze do pełnego uwolnienia kraju od ASF jest również Estonia. Choroba w tej części UE wystąpiła najpierw w populacji dzików w 2014 r., następnie została zawleczona na tamtejsze stada świń, latem 2015 r. W tym roku Estonia uzyskała status wolny od ASF u świń domowych, aktualnie ubiega się o uwolnienie od ASF w populacji dzików. Warto zauważyć, że ostatnie ognisko ASF u świń odnotowano we wrześniu 2017 r., podczas, gdy u dzików ostatnie potwierdzenie choroby miało miejsce w lutym 2019 r.

Te przykłady pokazują, że współpraca z myśliwymi, podejmowanie szybkich, systemowych decyzji, często przez jedną osobę w pełni koordynującą działania różnych urzędów i instytucji zaangażowanych w zwalczanie ASF przynoszą wymierne korzyści. Na jakim etapie zwalczania choroby jest dziś Polska, na pewno na niezadowalającym, stwarzającym poważne ryzyko dla dalszego utrzymania wielu gospodarstw trzody chlewnej. Nie można też powiedzieć, że sytuacja zwalczania ASF w Polsce jest dziś pod kontrolą, gdy tak naprawdę mamy już przekroczony zeszłoroczny bilans dzików chorych na ASF. Zwierząt, które pozostają głównym rezerwuarem wirusa w środowisku.

I choć bioasekuracja stad pozostaje warunkiem koniecznym i jedyną formą zabezpieczenia stada, na którą w 100 proc. ma wpływ jego właściciel. To przed hodowcami są dziś najtrudniejsze miesiące pod względem ryzyka zawleczenia wirusa do stad trzody chlewnej, co potwierdza kolejne ognisko choroby. Na pewno, rolnicy mieliby większe szanse na pozytywne zdanie egzaminu z bioasekuracji stada, jeśli sytuacja ASF w populacji dzików byłaby opanowana.