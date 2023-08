Do strefy czerwonej włączono gminy powiatu chełmskiego i włodawskiego Fot.Shutterstock

W wyniku ognisk ASF które wybuchły na początku sierpnia we wschodniej Lubelszczyźnie, teren kilku kolejnych gmin włączono do strefy czerwonej.

Wprowadzenie nowych stref jest pokłosiem wystąpienie ognisk ASF w powiecie chełmskim. Wybuchły one odpowiednio w gminach Chełm (drugiego sierpnia w stadzie 13 świń), oraz w gminie Sawin (ósmego sierpnia w stadzie 30 świń).

Wybuch ognisk w dwóch małych stadach spowodował niestety duże konsekwencje dla innych okolicznych hodowców. Na terenie kilku gmin wprowadzono bowiem strefę czerwoną. Co gorsza, mamy tu do czynienia z wystąpieniem dwóch ognisk, co sprawia, że o zdjęcie strefy Polska będzie mogła się ubiegać prawdopodobnie dopiero za rok.

Gdzie wprowadzono strefę czerwoną?

W myśl ostatniego rozporządzenia wykonawczego KE obszarem objętym ograniczeniami III objęto następujące tereny:

Powiat chełmski:

gmina Dorohusk

gmina Chełm

gmina Sawin

gmina Kamień

gmina Ruda-Huta

Powiat włodawski:

gmina Wola Uhruska

ASF w 2023 roku

Od początku roku na terenie kraju potwierdzono 21 ognisk ASF świń. Większość z nich wystąpiła w województwie lubelskim (powiaty parczewski, radzyński, lubartowski i chełmski). Ogniska pomoru potwierdzono też w województwie warmińsko-mazurskim (powiat gołdapski), wielkopolskim (powiaty międzychodzki i obornicki), mazowieckim (powiaty makowski i radomski), oraz dolnośląskim (powiat lubański). Łącznie w ogniskach padło lub zostało ubitych ponad 7 tys. zwierząt).

W 2023 roku potwierdzono jak na razie 2040 ognisk ASF dzików, najwięcej z nich wystąpiło w województwie dolnośląskim. Pomór dzików wystąpił we wszystkich województwach z wyjątkiem kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i śląskiego.