Jak donosi w mediach społecznościowych mieszkanka podpoznańskiej miejscowości, w okolicznym jeziorze już trzy tygodnie temu znaleziono szczątki padłego dzika. Zwierzę zostało wyłowione dopiero po dwóch tygodniach.

Produkcja roślinna • Produkcja zwierzęca • Technologie • Zgłoś się do konkursu!

Innowacyjny Farmer 2023 Produkcja roślinna • Produkcja zwierzęca • Technologie • Zgłoś się do konkursu!

ASF. Martwe dziki w jeziorze

„Wszystko zaczęło się 11marca ,kiedy znalazłam martwego dzika z raną na boku .Dzik był w wodzie w jeziorze Wronczynskim Małym. Powiadomione zostały wszystkie służby jakie należy w takim przypadku poinformować. Mijały kolejne dni i nic nie wskazywało aby próbki w kierunku ASF zostały pobrane. Okazało się że jest to niemożliwe przed wyjęciem dzika z wody” – informuje w mediach społecznościowych mieszkanka podpoznańskiej gminy Pobiedziska.

Nikt nie zbadał truchła przez dwa tygodnie

Jak dodaje, zwierzę zostało wydobyty z wody dopiero po 14 dniach od znalezienia truchła. W tym czasie na brzegu jeziora pojawił się kolejny padły dzik. Szczątki obu zwierząt leżały przez dłuższy czas niezabezpieczone (!!!) na brzegu akwenu.

Kolejne padłe dziki

„W poniedziałek odkryliśmy kolejnych 5 ciał dzików w wodzie. Z nowu zostały poinformowane wszystkie służby. Nikt nie zna przyczyny śmierci dzików. Nikt ,żadna instytucja nie spieszy się z zabezpieczeniem zwłok dzików. Gdyby okazało się że dziki są chore na ASF. tp w tej chwili cały akwen wodny jest skażony, Do dzików mają dostęp inne dziki oraz padlinożercy, ptaki, które rozniosą chorobę bo całej okolicy. Czy w taki sposób walczymy w Polsce z afrykańskim pomorem świń? Czy to obchodzi kogokolwiek? Ciało pierwszego dzika leży od 11 marca, tak wygląda prawda o walce z ASF” – komentuje internautka.

Brak koordynacji służb

Nie jest oczywiste, czy znalezione w akwenie i jego okolicach dziki były faktycznie chore na ASF, jak na razie nie znamy bowiem wyników badań pobranych tkanek. Niemniej poraża tu kilka czynników. W pierwszej kolejności brak koordynacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami – na wydobycie truchła czekaliśmy wszak aż dwa tygodnie w ciągu których w razie wystąpienia ASF szczątki dzika w swobodny sposób stanowiły źródło dalszej infekcji. Kolejnym zaniedbaniem jest tu zabezpieczenie padliny leżącej nad brzegiem jeziora. I to wszystko w okolicy która z jednej strony jest już mocno doświadczona przez ASF, z drugiej zaś jest sporym skupiskiem gospodarstw trzodowych. Jeżeli w taki sposób podchodzić będziemy do walki z ASF, to jeszcze długie lata nie uwolnimy się od choroby.

W ten sposób nie zwalczymy ASF

Do sprawy odniósł się także w mediach społecznościowych Bartosz Czarniak, rzecznik „Polsus”-a: