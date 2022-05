Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OiE) potwierdziła wystąpienie ogniska ASF w stadzie świń zlokalizowanym w południowo–zachodnich Niemczech. Choroba wystąpiła bardzo blisko granicy francuskiej.

Jak donosi portal Pigprogress.net, ognisko ASF potwierdzono w niewielkim (liczącym 35 tuczników) stadzie świń zlokalizowanym w powiecie Emmendingen w Badenii – Wirtemberdze. Badania przeprowadzone w laboratorium referencyjnym w Instytucie Friedricha – Loefflera wskazały, że u 16 zwierząt potwierdzono obecność choroby. Ognisko choroby zostało już zlikwidowane, a wokół gospodarstwa wyznaczono obszar zapowietrzony i zagrożony. W pierwszym z nich funkcjonują 2 gospodarstwa (316 świń), w drugim zaś funkcjonuje 56 stad (ok. 700 świń).

Francja zagrożona ASF

Po raz kolejny niepokoi duży przeskok choroby – dotychczas najbliższe skupisko ASF (u dzików) wystąpiło na terenie Belgii, jednak już od końca 2020 roku kraj ten uznawany jest za wolny od pomoru. Najbliższe aktywne skupisko ASF występuje obecnie na północy Włoch, ponad 300 kilometrów od miejsca potwierdzenia ogniska. Po raz kolejny krajem zagrożonym wystąpieniem ASF stała się Francja. Z sytuacją taką mieliśmy już do czynienia kilka lat temu, w czasie trwania epizootii ASF dzików w Belgii. Dziś ognisko choroby potwierdzono w odległości zaledwie 15 km od granicy. W tym przypadku mamy jednak do czynienia z ogniskiem choroby w stadzie świń, przez co istnieje spora szansa że wirus nie przedostanie się do otoczenia.