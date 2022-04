ASF na Żuławach i blisko granic województwa łódzkiego

W ostatnim tygodniu ASF dzików pojawił się w dwóch niepokojących lokalizacjach. Po raz pierwszy od blisko dwóch lat choroba pojawiła się w województwie pomorskim. Kolejny raz wirus niebezpiecznie zbliżył się także do granic województwa łódzkiego.

W ostatnim tygodniu potwierdzono pierwsze od blisko dwóch lat ognisko ASF w województwie pomorskim.

Po raz kolejny pomór pojawił się także blisko granic województwa łódzkiego - potwierdzono go u dzika zabitego w wypadku, który miał miejsce w odległości ok. 3 km od granic powiatu rawskiego.

W ubiegłym tygodniu na terenie 9 województw potwierdzono 37 ognisk ASF dzików.

Spośród zeszłotygodniowych ognisk ASF dzików uwagę przykuwa przede wszystkim to potwierdzone w powiecie nowodworskim. To drugie historii ognisko ASF w województwie pomorskim. Wcześniej chorobę potwierdzono tu w połowie maja 2020 roku. Wówczas jednak skończyło się na jednym ognisku. Czy tak będzie i teraz? Czas pokaże.

ASF w Łódzkiem

Niepokój budzi również ponowne wystąpienie ASF blisko granic województwa łódzkiego: chorobę potwierdzono w gminie Mogielnica w powiecie grójeckim. Miejsce wystąpienia choroby znajduje się w odległości zaledwie 3 km od granic województw. Nie pierwszy raz województwo łódzkie zagrożone jest ASF dzików. Chorobę już kilkukrotnie potwierdzano blisko granic powiatu skierniewickiego, rawskiego i opoczyńskiego, stąd też część gmin tych powiatów od dawna należy już do strefy czerwonej. Do tej pory nie potwierdzono jednak ognisk ASF w samym województwie. W Łódzkiem potwierdzono natomiast 3 ogniska ASF u świń - wszystkie wystąpiły latem ubiegłego roku. Na dzień dzisiejszy we wszystkich tych lokalizacjach zniesiono już strefę czerwoną.

Gdzie wystąpił ASF?

Na przestrzeni minionych siedmiu dni ogniska ASF potwierdzono w następujących lokalizacjach:

Województwo dolnośląskie:

- powiat bolesławiecki (gmina Nowogrodziec)

- powiat głogowski (gmina Kotla)

- powiat lubański (gmina Lubań)

- powiat polkowicki (gmina Chocianów)

- powiat trzebnicki (gmina Żmigród)

- powiat wołowski (gmina Wińsko)

- powiat wrocławski (gmina Siechnice)

- miasto Wrocław

Województwo lubelskie:

- powiat opolski (gminy Karczmiska i Łaziska)

- powiat parczewski (gmina Dębowa Kłoda)

Województwo mazowieckie:

- powiat grójecki (gmina Mogielnica)

Województwo opolskie:

- powiat brzeski (gmina Lubsza)

Województwo podkarpackie:

- powiat mielecki (gmina Przecław)

Województwo pomorskie:

- powiat nowodworski (gmina Nowy Dwór Gdański)

Województwo warmińsko-mazurskie:

- powiat działdowski (gmina Rybno)

- powiat ostródzki (gmina Małdyty)

Województwo wielkopolskie:

- powiat gostyński (gmina Poniec)

- powiat leszczyński (gminy Krzemieniewo, Osieczna i Rydzyna)

Województwo zachodniopomorskie:

- powiat gryfiński (gminy Cedynia, Chojna i Widuchowa)

- powiat myśliborski (gmina Boleszkowice)

Spośród puli zeszłotygodniowych ognisk, ślady ASF potwierdzono u 53 zwierząt. Spośród 37 ognisk 27 wystąpiło u dzików padłych, 9 u odstrzelonych, jedno zaś u dzika zabitego w wyniku komunikacyjnym. Od początku roku na terenie Polski potwierdzono 855 ognisk ASF dzików. Liczba ta jest nieco mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - w pierwszym kwartale ubiegłego roku mieliśmy około 1100 ognisk choroby.