Główny Inspektorat Weterynarii naniósł na mapę nowe ognisko afrykańskiego pomoru świń w stadzie trzody chlewnej.

Siódme ognisko ASF stwierdzono w stadzie świń zlokalizowanym w miejscowości Królewski Dwór, w gminie Parczew, w powiecie parczewskim, w województwie lubelskim. Na terenie tym obowiązuje strefa czerwona.

Jest to trzecie ognisko ASF wyznaczone w powiecie parczewskim w tym roku. Poprzednie wyznaczono 25.06.2023 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 1779 świń (tuczników), położonym w miejscowości Tyśmienica, w gminie Parczew.

Od początku czerwca potwierdzono już sześć ognisk ASF w stadach trzody chlewnej, z czego cztery na terenie województwa lubelskiego.

Jak poinformował nas lek. wet. Piotr Kicman, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie, w gospodarstwie, w którym stwierdzono nowe ognisko ASF utrzymywane było 150 świń (cykl zamknięty).

Likwidacja stada już niemal dobiegła końca. Obecnie trwają czynności wyjaśniające. Nasz rozmówca zaznaczył, że ognisko to nie jest powiązane z poprzednimi.

– Analizując te trzy ogniska, które wystąpiły na terenie naszego powiatu przypuszczamy, że wektorem mogą być owady krwiopijne, np. gzy końskie, ponieważ w każdym z tych ognisk wystąpiła duża ich ilość. Pobraliśmy próby i przekazaliśmy do Instytutu w Puławach. Każde z tych gospodarstw jest także zlokalizowane niedaleko kompleksów leśnych, w których występuje nie tylko duża ilość wspomnianych owadów, ale i dziki. Co prawda przy poprzednim ognisku nie stwierdzono ognisk ASF wśród dzików, jednak nie oznacza to, że ich nie ma – mówi Kicman.