ASF potwierdzony u padłego dzika w Tarnobrzegu

W Tarnobrzegu i jego okolicach znaleziono w ostatnich dniach 11 padłych dzików. Badania pierwszej pobranej próbki dały wynik dodatni.

Jak poinformował portal Echo Dnia, w próbkach pobranych z pierwszego martwego dzika znalezionego w Tarnobrzegu (woj. podkarpackie) potwierdzono obecność wirusa ASF. Nie ma jeszcze wyników pozostałych 10 padłych sztuk, ujawnionych pod miastem w okresie od 7 lutego br.

Wczoraj w mieście zebrał się sztab kryzysowy, by zaplanować przewidziane przepisami działania. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów i służb również z ościennych powiatów. Władze miasta zaapelowały do mieszkańców o powstrzymanie się od spacerów po okolicznych lasach, by ograniczyć roznoszenie wirusa.

Od dziś przewidziano przeczesywanie lasów w poszukiwaniu kolejnych padłych sztuk, oraz spotkanie z myśliwymi, w celu zaplanowania odstrzałów.