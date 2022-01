ASF przenika w głąb województwa opolskiego. 70 nowych ognisk pomoru

Na przestrzeni minionego tygodnia potwierdzono 70 nowych ognisk ASF dzików. Uwagę przykuwa wystąpienie choroby w powiecie brzeskim w Opolskiem.





Jest to dopiero drugie ognisko ASF dzików w województwie opolskim, niemniej już teraz wiemy że znaczna część tego obszaru znajdzie się (lub już znalazła) w strefie różowej. Ognisko to wystąpiło bowiem w sporym oddaleniu od wcześniejszego, potwierdzonego w grudniu w gminie Lubsza. W praktyce oznacza to, że większość zachodniej części województwa opolskiego znajdzie się wkrótce w strefie różowej.

Jednak to nie jedyne "nowe" obszary w których pojawił się ASF dzików. Doliczyć tu należy między innymi gminę Trzcińsko - Zdrój (zachodniopomorskie), Gostyń (wielkopolskie), czy Milicz (dolnośląskie).

Gdzie potwierdzono ogniska ASF?

W minionym tygodniu ogniska ASF potwierdzono w następujących lokalizacjach:

Województwo dolnośląskie:

- powiat bolesławiecki (gmina Nowogrodziec)

- powiat głogowski (gmina Głogów)

- powiat lubański (gmina Lubań)

- powiat lubiński (gmina Lubin)

- powiat milicki (gmina Milicz)

- powiat oławski (gminy Jelcz - Laskowice i Oława)

- powiat polkowicki (gmina Polkowice)

- powiat trzebnicki (gmina Żmigród)

- powiat wołowski (gminy Wińsko i Wołów)

- powiat wrocławski (gmina Siechnice)

Województwo mazowieckie:

- powiat wyszkowski (gmina Brańszczyk)

Województwo opolskie:

- powiat brzeski (gmina Lewin Brzeski)

Województwo podkarpackie:

- powiat mielecki (gmina Przecław)

- powiat przemyski (gmina Stubno)

Województwo podlaskie:

- powiat hajnowski (gmina Białowieża)

Województwo warmińsko-mazurskie:

- powiat braniewski (gmina Płoskinia)

- powiat ełcki (gmina Prostki)

- powiat lidzbarski (gmina Orneta)

- powiat olsztyński (gmina Olsztynek)

- powiat ostródzki (gminy Grunwald i Ostróda)

- powiat szczycieński (gminy Dźwierzuty i Pasym)

Województwo wielkopolskie:

- powiat gostyński (gminy Gostyń i Poniec)

- powiat krotoszyński (gmina Zduny)

- powiat leszczyński (gminy Krzemieniewo, Rydzyna, Święciechowa i Włoszakowice)

Województwo zachodniopomorskie:

- powiat gryfiński (gminy Chojna, Moryń i Trzcińsko-Zdrój)

Spośród 70 ognisk ASF potwierdzonych w zeszłym tygodniu 46 pochodzi od dzików odstrzelonych, zaś 24 potwierdzono u zwierząt padłych. Łącznie ślady wirusa potwierdzono w tkankach 79 dzików. W tym roku potwierdzono już 133 ogniska ASF dzików. W całym 2021 roku było ich 3214.