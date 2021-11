ASF świń w nowej lokalizacji. Kolejne gminy zagrożone strefą czerwoną

Na terenie powiatu włoszczowskiego, w obszarze dotychczas wolnym od ASF potwierdzono kolejne ognisko tej choroby w stadzie trzody chlewnej.

To z pewnością nie jest dobry tydzień, jeśli chodzi o doniesienia związane z ASF. Już wczoraj informowaliśmy o pierwszym od blisko miesiąca ognisku ASF świń, oraz o dużej liczbie nowych ognisk choroby w populacji dzików.

Na tym złe wieści się nie kończą. Właśnie dotarły do nas informacje o kolejnym ognisku choroby potwierdzonym w stadzie trzody chlewnej. Miało to miejsce na zachodzie województwa świętokrzyskiego. Choroba pojawiła się w okolicach miejscowości Nowy Dwór w gminie Krasocin (pow. włoszczowski). Miejsce wystąpienia choroby może zaskakiwać - do tej pory nie potwierdzono tu ani ognisk ASF u świń, ani u dzików. Najbliższe ognisko w stadzie trzody chlewnej potwierdzono pod koniec października w okolicach Chmielnika, w odległości blisko 55 km. Najbliższe ognisko ASF dzików potwierdzono zaś w powiecie szydłowieckim (ok. 60 km od miejsca potwierdzenia choroby), miało to jednak miejsce niemal rok temu.

Miejscowość w której potwierdzono pomór znajduje się poza strefami ASF, spodziewać należy się niestety tego, że wkrótce zasięg strefy czerwonej i niebieskiej w regionie znacząco wzrośnie. Włączeniem do strefy czerwonej zagrożone są nie tylko gminy powiatu włoszczowskiego, ale być może także sąsiednich powiatów - kieleckiego, koneckiego i jędrzejowskiego. Strefa niebieska może z kolei sięgnąć województwa łódzkiego i śląskiego.