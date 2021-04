ASF: Sytuacja na zachodzie kraju stale się pogarsza

O ile w północnej i wschodniej Polsce w ostatnim czasie notujemy mniej przypadków ASF, to województwo lubuskie pozostaje prawdziwą wylęgarnią choroby. Fakt ten potwierdzają dane z ubiegłego tygodnia.

W ostatnich tygodniach obserwujemy stabilizację sytuacji epizootycznej w wschodniej i północnej Polsce. Niestety w tym samym czasie ASF masowo występuje w województwie lubuskim

W minionym tygodniu na obszarze Polski potwierdzono 84 nowe przypadki pomoru, z czego 76 pochodzi właśnie ze wspomnianego regionu

Od początku roku w Polsce wystąpiły 1087 przypadki ASF. Ponad 2/3 z nich pochodzi z obszaru województwa lubuskiego

Obserwując sytuację związaną z występowaniem ASF dzików na obszarze Polski widać wyraźnie, że na obszarach które wcześniej zaczęły się borykać z problemem ASF (wschodnia i północno-wschodnia część kraju) sytuacja epizootyczna powoli zaczyna wracać do normy. Na tych terenach obserwujemy wyraźnie mniej zachorowań u dzików niż miało to miejsce choćby jeszcze przed rokiem. Niestety tego samego nie da się powiedzieć o Polsce zachodniej: tu sytuacja pozostaje dramatyczna. Stwierdzenie to tyczy się zwłaszcza województwa lubuskiego, które obecnie przoduje w chyba wszystkich zestawieniach związanych z ASF dzików.

Fakt ten potwierdzają dane Głównego Inspektoratu Weterynarii: na 84 przypadków ASF potwierdzonych w ubiegłym tygodniu w naszym kraju, 79 z nich potwierdzono w województwach zachodnich, z czego aż 76 w województwie lubuskim. Widać zatem wyraźnie, że ten stosunkowo niewielki region w ostatnich tygodniach stał się prawdziwą wylęgarnią choroby u dzików. Na tym terenie stwierdzono także jedyne (jak na razie) tegoroczne ognisko ASF w stadzie świń.

Według danych GIW w ubiegłym tygodniu przypadki choroby potwierdzono na następujących terenach:

Województwo dolnośląskie:

- powiat głogowski (gminy Jerzmanowa i Kotla)

Województwo lubuskie:

- powiat gorzowski (gmina Witnica)

- powiat krośnieński (gminy Dąbie i Maszewo)

- powiat międzyrzecki (gmina Międzyrzecz)

- powiat nowosolski (gminy Kożuchów, Nowe Miasteczko i Otyń)

- powiat słubicki (gmina Cybinka)

- powiat sulęciński (gmina Sulęcin)

- powiat świebodziński (gminy Lubrza, Skąpe, Łagów, Szczaniec i Świebodzin)

- powiat wschowski (gminy Sława i Szlichtyngowa)

- powiat zielonogórski (gminy Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica i Zielona Góra)

- powiat żagański (gminy Gozdnica, Brzeźnica, Szprotawa, Wymiarki i Żagań)

- powiat żarski (gminy Łęknica, Trzebiel i Żary)

Województwo warmińsko-mazurskie:

- powiat elbląski (gmina Elbląg)

- powiat iławski (gmina Iława)

- powiat olsztyński (gmina Świątki)

- powiat ostródzki (gmina Ostróda)

Łączna liczba przypadków ASF potwierdzonych od początku roku w Polsce wzrosła do 1087. Ponad 2/3 z nich potwierdzono właśnie na obszarze województwa lubuskiego.