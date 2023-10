Patrząc na dotychczasowe dane dotyczące występowania ASF w tym roku, można dostać swego rodzaju rozdwojenia jaźni. Z jednej strony sytuacja nie wygląda dramatycznie. Z drugiej jednak zamiast oczekiwanego progresu w walce z chorobą obserwujemy jej pełzający postęp.

Aby operować konkretnymi liczbami, warto na początek porównać aktualną sytuację epizootyczną z tą sprzed roku. Jako że kiedy przygotowujemy ten tekst, mamy połowę września, zestawimy dane bieżące z tymi z połowy września ubiegłego roku. I tak w omawianym okresie 2023 r. mamy w kraju potwierdzonych 25 ognisk ASF w stadach świń oraz 2155 ognisk pomoru w populacji dzików. W analogicznym okresie roku ubiegłego było to odpowiednio: 14 ognisk u świń oraz ok. 1350 ognisk u dzików.

Z jednej strony bieżąca sytuacja wypada bardzo niekorzystnie w porównaniu z zeszłoroczną: wszak ognisk u trzody chlewnej potwierdzono blisko dwukrotnie więcej. Z drugiej strony jednak bardzo daleko nam jeszcze do wyników z lat 2018-2021, kiedy to w kraju występowało nawet powyżej 100 ognisk. Jeśli chodzi o ogniska ASF dzików, jest ich wyraźnie więcej niż we wrześniu ubiegłego roku, wciąż jednak daleko do wyników choćby z 2020 r., kiedy to o tej porze mieliśmy „na liczniku” ponad 3200 ognisk.

W ostatnich miesiącach nie obserwowaliśmy też „przeskoków” choroby na większe odległości. Fakt, ASF dzików rozlał się na dużą część Opolszczyzny, sukcesywnie pochłania też obszary województwa wielkopolskiego czy zachodniopomorskiego, jednak w ostatnim czasie nie obserwowaliśmy migracji wirusa na odległość dziesiątek czy setek kilometrów (...).