ASF to trauma dla rolniczych rodzin

To co dzieje się w gospodarstwach w czerwonej strefie odciska się piętnem na rolnikach i ich rodzinach.Wobec tych doświadczeń nie sposób przejść obojętnie.

Rolnicy, którzy widzieli w swoim gospodarstwie na czym polega walka z ASF, nigdy tego nie zapomną. Wiele rolniczych rodzin nie radzi sobie z traumą, której doświadczyli za sprawą służb weterynaryjnych, realizujących przewidziany scenariusz działań. Wobec tego nie da się przejść obojętnie i wrócić do normalnej produkcji – wynika z relacji rolników i ich reprezentantów podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. zwalczania i zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt.

- Uczestniczyłem w trzech spotkaniach z rolnikami na Warmii i Mazurach, na każdym z nich było około 400 rolników. Ci rolnicy nie chcą blokować dróg, nie wiążą się z żadną organizacją i żadną partią. Oni chcą tylko normalnie żyć i produkować – mówił na posiedzeniu poseł Zbigniew Ziejewski (PSL), reprezentujący rolników z woj. warmińsko-mazurskiego. -Utylizujemy jednak zdrowe świnie, żeby ratować dziki i rolnicy nie mogą się z tym pogodzić.

-Obrońcy zwierząt sprzeciwiają się odstrzałom prośnych loch u dzików, ale dla nich to tylko teoria. Nikt nie zastanawia się tymczasem, jak czuje się rolnik do którego przyjeżdża ekipa i zabija dopiero co narodzone prosięta. Czego doświadcza on i jego rodzina, co staje się udziałem dzieci, które są następcami tych gospodarzy? – pytał w sejmowym gmachu poseł. -Dla tych ludzi to jest trauma na resztę życia. Oni są dziś pewni, że już nigdy nie wrócą do produkcji, a rząd mówi że mamy program dla małych i średnich gospodarstw – ubolewał Ziejewski.

–Strefy czerwone, które wprowadzono w powiecie bartoszyckim i braniewskim nie trwały miesiąc czy dwa, ale ponad rok – przypomniał na posiedzeniu parlamentarzysta. -Ze 120 i 150 stad w tych powiatach pozostało odpowiednio 10 i 12 gospodarstw, utrzymujących trzodę. Rolnicy nie chcą wracać do hodowli, bo nie chcą znów siadać na tykającej bombie. Ludzie nie chcą czekać na kolejne ognisko i fundować sobie kolejnej tragedii, gdy przyjadą zabijać jego świnie. Kto to wytrzyma? W takich wsiach będą potrzebni lekarze do leczenia depresji.

Poseł przywołał sceny ze spotkań w Skarlinie i Lubawie w woj. warmińsko-mazurskim, na których rolnicy płakali i przyznawali, że potrzebują pomocy psychiatrów i psychologów, bo nie mogą sobie poradzić z traumatycznymi przeżyciami, towarzyszącymi wybijaniu ich stad. - Tych dramatów, które przeżywają ludzie w powiecie nowomiejskim, ostródzkim, iławskim, działdowskim czy żuromińskim, są tysiące – mówił poseł.

Zbigniew Ziejewski zwrócił również uwagę, że przepisy dotyczące ASF są w naszym kraju bardziej restrykcyjne niż nakazuje Unia Europejska. -Rolnicy nie mogą zrozumieć, dlaczego czerwone strefy na Warmii i Mazurach sięgają do 40 km od ogniska choroby. Poseł zaapelował także o zdecydowane działania w celu radykalnego ograniczenia populacji dzików. Wezwał myśliwych do otwarcia swoich kół na nowych członków spośród rolników, oraz do zintensyfikowania odstrzału po zbiorze kukurydzy. – Bez tego nie ruszymy z miejsca – zaznaczył.