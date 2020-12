ASF tuż przy granicy województwa łódzkiego!

Fatalne wieści płyną z Głównego Inspektoratu Weterynarii. Jak wynika z publikowanej przez tę instytucję mapy, potwierdzono właśnie przypadek ASF w odległości zaledwie około 250 metrów od granic województwa łódzkiego.

Łódzkie jest jak do tej pory regionem, w którym nie potwierdzono ani przypadków ASF u dzików, ani ognisk choroby w stadach świń. Mimo to cztery gminy województwa włączone są do strefy czerwonej, co wynika z faktu wystąpienia choroby u dzików w niewielkiej odległości od granic regionu.

Wiele wskazuje na to, że do wspomnianych czterech gmin dołączy przynajmniej jeszcze jedna. Na mapie Głównego Inspektoratu Weterynarii właśnie pojawiła się informacja na temat wystąpienia przypadku ASF w gminie Błędów (pow. grójecki, woj. mazowieckie). Około 250 metrów na zachód zaczyna się granica gminy Biała Rawska, która administracyjnie należy już do województwa łódzkiego. Gmina ta do tej pory znajdowała się w strefie żółtej, biorąc jednak pod uwagę powyższe, należy się spodziewać że wkrótce jej obszar włączony zostanie do obszaru zagrożenia.

To nie jedyne przypadki pomoru, jakie w ostatnich dniach potwierdzono blisko granic województwa łódzkiego: chorobę potwierdzono też u dzika w gminie Mogielnica (pow. grójecki, ok. 10 km od granic województwa łódzkiego), a także w gminie Mlodzieszyn (pow. sochaczewski, ok. 15 km od granic województwa łódzkiego.

Do tej pory cztery gminy województwa łódzkiego włączono w obręb strefy czerwonej. Są to gminy Drzewica, Poświętne i Opoczno (pow. opoczyński) i gmina Sadkowice (pow. rawski).

Złe wieści płyną też z południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Potwierdzono tam przypadek ASF na obszarze strefy żółtej, na terenie gminy Lubawa (pow. iławski). Miejsce wystąpienia choroby oddalone jest o niewiele ponad 20 km od granicy województwa kujawsko - pomorskiego.

Niestety niewykluczone, że w najbliższym czasie spodziewać możemy się kolejnych "przeskoków" choroby na większe odległości. Weszliśmy bowiem w sezon "huczki" dzików, co wiąże się z pokonywaniem przez zwierzęta większych dystansów. Również w poprzednich latach o tej porze roku obserwowaliśmy transfer wirusa na większe niż zwykle odległości.