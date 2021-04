ASF w Europie: Jak na tle innych krajów wypada Polska?

Według danych systemu ADNS Komisji Europejskiej, w pierwszym kwartale roku w krajach UE potwierdzono mniej przypadków ASF niż w analogicznym okresie 2020 roku. Są jednak regiony, w których sytuacja uległa znaczącemu pogorszeniu.

Według danych Komisji Europejskiej w pierwszym kwartale roku w krajach UE potwierdzono 4158 przypadków ASF u dzików. To o 250 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W przypadku Polski liczba potwierdzonych przypadków choroby była o ponad 50 proc. niższa niż przed rokiem. Najwięcej, bo ponad 1400 przypadków pomoru potwierdzono na Węgrzech.

Sytuacja epizootyczna uległa znacznemu pogorszeniu przede wszystkim w Niemczech i na Słowacji.

Jak wynika z danych pochodzących z systemu powiadamiania o chorobach zwierząt (ADNS) prowadzonego przez Komisję Europejską, pierwszy kwartał 2021 roku charakteryzował się wyraźnie niższą liczbą przypadków ASF niż analogiczny okres roku ubiegłego. O ile w ciągu pierwszych 3 miesięcy 2020 roku na obszarze Unii Europejskiej potwierdzono 4409 przypadki ASF, to w pierwszym kwartale tego roku liczba ta wyniosła 4158. Dane dla całej Wspólnoty nie obrazują jednak zmian w poszczególnych krajach. Przykładowo w Polsce w omawianym okresie potwierdzono o ponad połowie mniej zachorowań niż rok wcześniej: o ile w pierwszym kwartale zeszłego roku na obszarze naszego kraju potwierdzono blisko 2 tys. przypadków pomoru, to w tym roku wartość ta nie przekroczyła 1000. Nie zmienia to jednak faktu, że pod względem liczby przypadków pomoru Polska zajmuje drugie miejsce spośród wszystkich krajów UE.

Niechlubnym liderem wśród krajów UE stały się Węgry: w pierwszym kwartale roku na terenie tego kraju potwierdzono blisko 1400 przypadków pomoru. Liczba zachorowań w tym kraju i tak jest jednak o blisko 200 mniejsza niż rok temu.

Są natomiast kraje które z pomorem dzików radzą sobie gorzej niż przed rokiem. Dobrym przykładem jest tutaj Słowacja. O ile w pierwszym kwartale 2020 roku w kraju tym odnotowano zaledwie niespełna 60 przypadków ASF, to w analogicznym okresie bieżącego roku liczba ta wzrosła blisko dziesięciokrotnie. Więcej przypadków ASF niż przed rokiem obserwujemy również w Rumunii. Należy także wspomnieć o Niemczech, które jeszcze rok temu były krajem wolnym od ASF, zaś w pierwszym kwartale 2021 roku potwierdzono tam blisko 500 przypadków pomoru.