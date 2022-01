ASF w kolejnym kraju Europy

Epizootia ASF przetacza się przez kolejne europejskie kraje. Do grona państw w których obecny jest pomór dołączyła właśnie Macedonia Północna.

Jak donosi portal Agrarheute.de, powołując się na dane Światowej Federacji Zdrowia Zwierząt (OIE), pierwsze ognisko ASF w tym kraju potwierdzono w przyzagrodowej fermie zlokalizowanej w okolicach miejscowości Dełczewo (Delcevo), niedaleko północnej granicy kraju. Na razie nie wiadomo w jaki sposób choroba przedostała się do kraju, warto jednak zwrócić uwagę na bliskość granicy bułgarskiej, w którym to kraju pomór jest sporym problemem.

W fermie w której pojawiło się ognisko przebywało 18 świń. Chorobę potwierdzono u 3 zwierząt.

Tymczasem pogarsza się sytuacja epizootyczna w północnych Włoszech. O wystąpieniu pierwszego ogniska ASF w kontynentalnej części tego kraju informowaliśmy na początku zeszłego tygodnia. Tymczasem pojawiły się kolejne ogniska, nie tylko w Piemoncie, ale również w sąsiedniej prowincji Liguria. Do tej pory nie wiadomo w jaki sposób choroba przeniosła się do kraju, wiadomo jednak że infekcja nie ma związku z ASF który od lat występuje na Sardynii. W Piemoncie i Ligurii potwierdzono środkowoeuropejski genotyp wirusa, co oznacza że został on przywleczony z tej części Starego Kontynentu.