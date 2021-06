ASF w Łódzkiem - służby likwidują stada, rolnicy wyprzedają świnie

Nowych ognisk ASF w regionie łódzkim nie ma, a w tych wykrytych służby przeprowadziły konieczne działania. Inspekcja Weterynaryjna ściąga posiłki do prewencyjnego wybijania stad wokół ognisk. Rolnicy z powiatu piotrkowskiego opróżniają chlewnie.

- Na dziś nie ma żadnych nowych ognisk ASF w regionie łódzkim - zapewnia Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Włodzimierz Skorupski. - Od wszystkich zabijanych świń pobierana jest krew do badań i żadna z nich nie dała wyniku dodatniego.

- Ruszamy również z prewencyjnym wybijaniem stad w promieniu 1 km od ujawnionych ognisk. W tym celu ściągamy wyspecjalizowaną firmę z województwa warmińsko-mazurskiego, która ma już doświadczenie w takich działaniach w swoim regionie - zapowiada szef łódzkich służb.

- Sukcesywnie wdrażamy też inne rekomendowane przez sztab antykryzysowy wytyczne, takie jak ograniczanie tranzytu i zamykanie lokalnych dróg, by odgrodzić ogniska, a w szczególności stworzyć barierę dla ochrony powiatu piotrkowskiego z największym pogłowiem świń w chlewniach - wyjaśnia W. Skorupski.

- W najbliższy weekend planujemy też przeprowadzić przeszukania lasów w promieniu 5 km od ognisk, w poszukiwaniu padłych dzików. Wesprzeć nas mają w tym Wojska Obrony Terytorialnej, bowiem angażowanie okolicznych rolników czy strażaków-ochotników niosłoby za sobą zbyt duże zagrożenie - dodaje szef Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej. - Dokładny monitoring dzików prowadzimy jednak od dawna. Wszystkie dziki odstrzelone czy będące ofiarami wypadków komunikacyjnych są badane - stwierdza.

Z kolei rolnicy-producenci trzody z powiatu piotrkowskiego donoszą, że ustąpiły początkowe problemy ze zbytem świń, jakie pojawiły się po wykryciu ognisk. Do właścicieli chlewni same zgłaszają się zakłady zainteresowane skupem tuczników z terenów, które wkrótce znaleźć się mogą w strefach objętych ograniczeniami. Rolnicy na potęgę wyprzedają świnie, by opróżnić chlewnie.

-Trudno tu mówić o zysku, ale i tak wszyscy się cieszą, że w ogóle udaje się sprzedać świnie - przyznaje jeden z hodowców.