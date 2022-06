W związku z wybuchem ASF w Badenii-Wirtembergii Francja i Hiszpania są zaniepokojone i rozszerzają swoje środki zapobiegawcze.

Po wybuchu afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Badenii-Wirtembergii ministerstwa rolnictwa we Francji i Hiszpanii wezwały do zachowania czujności.

Jak zapowiedziało francuskie ministerstwo rolnictwa, plan prewencyjny sporządzony w lutym został uruchomiony. W związku z tym monitorowanie dzikich zwierząt zostało rozszerzone, istniejące środki higieny są poddawane przeglądowi, a zainteresowane strony, takie jak administracja i weterynarze, są zaangażowane w jak najszybszą identyfikację niezarejestrowanych ferm trzody chlewnej. Zespół kryzysowy ma spotkać się po raz pierwszy i omówić również rozszerzenie środków. Ministerstwo zaapelowało do właścicieli zwierząt o ścisłe przestrzeganie środków bezpieczeństwa biologicznego, a także o uwzględnienie transportu.

Hiszpański rząd wykorzystał również wybuch ASF na granicy niemiecko-francuskiej, jako okazję do wezwania krajowych firm do większej ostrożności. Przypomniał, że należy pilnie przestrzegać środków bezpieczeństwa biologicznego w fermach trzody chlewnej i w transporcie zwierząt. A także zachować ostrożność w stosunku do pracowników pochodzących z krajów dotkniętych lub zagrożonych, którzy mogliby w sposób niezamierzony przyczynić się do rozprzestrzeniania się choroby. Hiszpańskie ministerstwo rolnictwa zwróciło też uwagę na znaczenie dezynfekcji np. przy transporcie zwierząt i w tym kontekście opublikowało listę zatwierdzonych środków dezynfekujących, które działają przeciwko ASF.