ASF wpłynęło negatywnie na produkcję mieszanek paszowych

Jak poinformował amerykański producent karmy dla zwierząt domowych Alltech, na podstawie wyników badania „Global Feed Survey 2020” dotyczącego około 29 500 młynów paszowych w 145 krajach, światowa produkcja pasz ogółem spadła o prawie 11,7 miliona ton, czyli o 1,0 proc. do 1,13 miliarda ton w porównaniu z 2018 rokiem.

Było to spowodowane 11-procentowym spadkiem światowej produkcji pasz dla świń do 260,9 miliona ton. Z powodu afrykańskiego pomoru świń (ASF) odpowiednia produkcja w regionie Azji i Pacyfiku spadła o 26 proc. do 93,3 mln ton, przy czym spadek w Chinach wyniósł 35 proc. do 51,7 mln ton.

Produkcja mieszanek paszowych dla świń spadła w krajach, których dotyczyła epidemia, ale wzrosła w przypadku innych gatunków zwierząt. W 2019 roku produkcja paszy dla kurcząt, wzrosła o 0,9 proc. do 307,3 mln t, a dla kur niosek o 3,3 proc. do 157,7 mln ton.

Najsilniejszy wzrost produkcji pasz dla drobiu nastąpił w Ameryce Łacińskiej, ale region Azji i Pacyfiku pozostał głównym regionem produkcyjnym z prawie 198 milionami ton.

Światowa produkcja pasz dla bydła również wzrosła w 2019 r., ale dane statystyczne utrudniają porównanie z poprzednim rokiem. W sumie dla bydła mlecznego wyprodukowano 115,4 miliona ton, a dla mięsnego 129,9 miliona ton.

Firmy z Ameryki Północnej najwięcej wytworzyły 54,0 proc. światowej produkcji paszy dla bydła mięsnego. Pod względem ilości pasz dla bydła mlecznego firmy z Europy 34,4 proc. światowej produkcji były na czele.

Ponadto produkcja pasz dla akwakultury, która również została uwzględniona w badaniu, wzrosła o 4 proc. do 41,0 mln ton, a dla zwierząt domowych o 4 proc. do 27,7 mln ton.

Regionalnie, według Alltech Asia-Pacific, ilość mieszanek paszowych przekroczyła 363,2 miliona ton, ale odnotowano spadek produkcji o 5,5 proc. rok do roku. Na drugim miejscu uplasowała się Europa ze stabilną produkcją wynoszącą 279,2 miliona ton. Następnie była Ameryka Północna gdzie produkcja wzrosła o 1,6 proc. do 236,0 mln ton.