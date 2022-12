ASF wraca do Czech, potwierdzono chorobę u dzika, fot. K. Hołownia

Afrykański pomór świń (ASF) został potwierdzony 1 grudnia 2022 r. w Czechach, prawie po pięciu latach od ostatniego przypadku - informuje Państwowy Instytut Weterynaryjny w Pradze. Potwierdzono zakażenie u martwego warchlaka dzika znalezionego w miejscowości Jindřichovice pod Smrkek w powiecie Frýdlant w województwie libereckim. Miejsce odkrycia znajduje się w pobliżu granicy z Polską.

Państwowa Administracja Weterynaryjna (SVS) przygotowuje obecnie nadzwyczajne środki weterynaryjne. Na ich podstawie wokół miejsca wykrycia zarażonego dzika na obszarze ok. 200 km² zostanie wyznaczona tzw. strefa zarażenia.

Na tym obszarze będzie wprowadzony czasowy zakaz polowań na dziki, ograniczone zostanie przemieszczanie się populacji w przyrodzie oraz zintensyfikowany zostanie monitoring występowania choroby u dzików. Środki dotkną również hodowców trzody chlewnej na danym obszarze, rzeźnie lub zakłady dziczyzny. W związku z zasadniczą zmianą sytuacji zakaźnej zniesiona zostanie tzw. strefa intensywnego połowu dzików na terenach przygranicznych na północy Czech.

Wszystkie podjęte środki mają na celu przede wszystkim zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby w populacji dzikich świń i zapobieganie przedostawaniu się choroby do gospodarstw domowych – powiedział Petr Šatrán, dyrektor sekcji weterynaryjnej SVS.

Objawy ASF

ASF to ostra choroba świń podobna do klasycznego pomoru świń. Charakteryzuje się wysoką, prawie 100% śmiertelnością. Choroba objawia się wysoką gorączką dochodzącą do 42°C, która w zależności od przebiegu może utrzymywać się przez kilka dni. Zwierzęta są ospałe, ciężko oddychają, nie przyjmują pokarmu, cierpią na krwawe biegunki i wymioty. W populacji dzikich świń wirus rozprzestrzenia się głównie poprzez bezpośredni kontakt, ale także poprzez paszę, wodę i przedmioty.

ASF w Czechach

Warto przypomnieć, że w Czechach 26 czerwca 2017 r. potwierdzono pierwsze wystąpienie ASF w populacji dzików w regionie zlińskim. Jak podkreślały czeskie władze szybkie zidentyfikowanie ASF było możliwe dzięki kompleksowemu monitoringowi, w ramach którego od 2014 roku wszystkie znalezione martwe dziki były badane na obecność ASF na całym terytorium Republiki Czeskiej. Niezwłocznie po stwierdzeniu tej groźnej choroby, zgodnie z ustawodawstwem Republiki Czeskiej i UE, SVS wydał nadzwyczajne środki weterynaryjne mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się ASF w populacji dzików, a w szczególności zapobieganie wprowadzaniu ASF do domowych ferm trzody chlewnej, jego stopniowe tłumienie i ostateczna likwidacja. Dzięki konsekwentnemu stosowaniu podjętych działań udało się zapobiec rozprzestrzenianiu się zakażenia ASF w populacji dzikich świń i wprowadzeniu ASF do czeskich stad świń. Ostatnie pozytywne przypadki ASF odnotowano 8 lutego 2018 r. u złowionego dzika oraz 15 kwietnia 2018 r. Pod koniec 2018 Czechy zostały urzędowo uwolnione od tej choroby. Obecna sytuacja sprawi, że stracą status kraju wolnego od ASF.