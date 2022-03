ASF znów w Poznaniu. Ponad 50 ognisk choroby u dzików

Na przestrzeni minionego tygodnia na terenie Polski pojawiło się ponad 50 nowych ognisk ASF. Uwagę przykuwa przede wszystkim ponowne wystąpienie choroby na terenie Poznania.

Nie jest to szczególnym zaskoczeniem, przypadki w których mamy do czynienia z pojedynczymi ogniskami choroby są bowiem rzadkie. Kolejne dwa ogniska na obszarze Poznania potwierdzono w dzielnicach Umultowo i Naramowice w położonych w północnej części miasta. Przypomnijmy że niedawno miasto Poznań wraz z kilkoma okolicznymi gminami włączono do strefy różowej.

Poza tym w ubiegłym tygodniu na terenie kraju potwierdzono ponad 50 innych ognisk ASF dzików. Wystąpiły one w województwach dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i lubelskim.

Gdzie wystąpił ASF?

Ogniska ASF dzików potwierdzono na następujących obszarach:

Województwo dolnośląskie:

- powiat bolesławiecki (gminy Nowogrodziec i Osiecznica)

- powiat lubański (gmina Lubań)

- powiat milicki (gmina Milicz)

- powiat oławski (gmina Oława)

- powiat polkowicki (gminy Chocianów i Polkowice)

- powiat trzebnicki (gmina Żmigród)

- powiat wołowski (gmina Wińsko)

- powiat wrocławski (gmina Długołęka)

Województwo lubuskie:

- powiat międzyrzecki (gmina Skwierzyna)

- powiat sulęciński (gmina Lubniewice)

- powiat żarski (gmina Żary)

Województwo mazowieckie:

- powiat łosicki (gmina Platerów)

Województwo podkarpackie:

- powiat lubaczowski (gmina Lubaczów)

Województw podlaskie:

- powiat hajnowski (gmina Białowieża)

Województwo warmińsko-mazurskie:

- powiat braniewski (gmina Lelkowo)

- powiat elbląski (miasto Elbląg)

- powiat iławski (gmina Zalewo)

- powiat nowomiejski (gmina Nowe Miasto Lubawskie)

- powiat olsztyński (gmina Barczewo)

- powiat ostródzki (gminy Grunwald i Małdtyty)

Województwo wielkopolskie:

- powiat leszczyński (gminy Osieczna, Rydzyna, Święciechowa i Włoszakowice)

- powiat wolsztyński (gmina Przemęt)

- powiat miejski Poznań

Województwo zachodniopomorskie:

- powiat gryfiński (gmina Chojna)

- powiat myśliborski (gmina Boleszkowice)

W 54 ogniskach ASF, ślady wirusa potwierdzono w tkankach 88 dzików. Spośród omawianej puli ognisk, 40 potwierdzono u dzików padłych, 13 u odstrzelonych, zaś jeden u zwierzęcia pochodzącego z wypadku komunikacyjnego. Od początku roku potwierdzono 774 ogniska ASF dzików w Polsce.