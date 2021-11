ASF zwiększy zależność polskiego rolnictwa od importu warchlaka

Zdaniem Aleksandra Dargiewicza kryzys związany z ASF uwydatnia problemy, jakie w polskiej produkcji trzody obserwujemy od lat. W konsekwencji zamiast odbudowy produkcji warchlaka dojść może do jeszcze większego uzależnienia sektora tuczu od warchlaków z importu.

Ostatnie wydarzenia - zarówno związane z ASF, jak i załamaniem rynku wieprzowiny sprawiły, że trudno jest mówić o jakiejkolwiek odbudowie produkcji prosiąt w naszym kraju. Wydaje się, ze dzieje się wręcz odwrotnie - to o czym mówiliśmy przez ostatnie lata, zostaje właśnie zaprzepaszczone. Zdaniem Aleksandra Dargiewicza, prezesa zarządu KZP-PTCh "POLPIG" perspektywy rozwoju sektora produkcji warchlaka w Polsce są obecnie kiepskie, a wiele wskazuje na to że nasz kraj pozostanie uzależniony od importu zwierząt do tuczu.