Bardzo duży wzrost cen warchlaków. Co z rentownością?

Ceny warchlaków krajowych i importowanych znacznie wzrosły. Zdaniem niektórych producentów podwyżka pozwoli uniknąć dokładania do produkcji, inni jednak zaznaczają, że ceny są wciąż za niskie.

Wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków podniosły w tym tygodniu ceny (od 10 do 90 zł/szt. netto), jednak nasi rozmówcy podkreślają, że do opłacalności produkcji jeszcze daleko.

Nastroje na rynku warchlaków

Informacje przekazywane przez naszych rozmówców są dziś dość rozbieżne, szczególnie w zakresie popytu na warchlaki oraz poziomu rentowności produkcji.

Jeden z hodowców informuje, że na rynku widoczne jest duże zainteresowanie zakupem warchlaków, a obecne stawki pozwalają uniknąć dokładania do produkcji, choć o zyskach będzie można mówić dopiero po kolejnej podwyżce.

Karol Łakomy podzielił się podobną opinią w zakresie rentowności produkcji, inną zaś w kwestii popytu.

– U nas popyt jest umiarkowany, ponieważ z rynku zniknęło dużo mniejszych chlewni, więc nie ma szaleństw. Dodatkowy wpływ mają ceny zbóż, które mocno wzrosły. Przy tych kosztach produkcji tuczniki musiałyby kosztować znacznie więcej, żeby wstawiać warchlaki po 300 zł/szt., więc nie wiem czy te zapędy cenowe nie są nieco za duże. Zobaczymy co przyniesie kolejny tydzień, ale powinno być już coraz lepiej. Na tym rynku już nie szło wytrzymać ze względu na coraz to nowe podwyżki cen paliw, koncentratów itd., więc gdyby ceny trzody nie poszły w górę, to już chyba nikt by tego nie przetrzymał – stwierdza Karol Łakomy. – Żeby coś zostało ze sprzedaży warchlaków, musiałyby one kosztować dziś ok. 300 zł, ale można powiedzieć, że obecne ceny zamykają koszt produkcji warchlaka 30 kg – dodaje.

Zdaniem innego obecna stawka za warchlaki jeszcze nie pokrywa kosztów produkcji.

– To co mamy po ostatnich podwyżkach pozwoliłoby wyjść na zero, ale przy poprzednich cenach surowców. Teraz, gdy podrożały olej, soja, premiksy, paliwo itd. obecna stawka nie pokrywa kosztów. Ceny warchlaków muszą jeszcze pójść w górę, ale z drugiej strony my możemy sobie je podnosić, a wciąż pozostaje kwestia czy ludzie będą je kupować. Tuczarze zastanawiają się czy wstawiać przy rosnących cenach warchlaków, ponieważ nie są pewni czy inne rzeczy również nie pójdą w górę na tyle, że nie będzie za co odchować tych tuczników – mówi.

Z kolei Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad, podkreśla, że producenci trzody są na granicy wytrzymałości i boją się podejmować ryzyko związane ze wstawieniem drogich warchlaków, które trzeba będzie drogo żywić.

– Na rynku trzody jedni szaleją ze szczęścia, inni zaś martwią się co będzie dalej, ponieważ szybko dochodzi do dużych zmian, które zależne są od sytuacji na świecie i kursów walut. Mówi się, że duża giełda w przyszłym tygodniu będzie wyglądała podobnie jak w tym tygodniu albo nawet lepiej. Z drugiej strony na rynku panuje duża niepewność dodatkowo pogłębiana przez sytuację na rynku paszowym. Tuczniki powinny kosztować blisko 8 zł/kg na wbc, żeby możliwe było wyjście na zero. Producenci są na granicy wytrzymałości i boją się podejmować ryzyko związane ze wstawieniem drogich warchlaków, które trzeba będzie drogo żywić i liczyć na to, że stanie się cud i tucznik będzie kosztował po 10 zł/kg – podkreśla Bilski. – W kolejnych tygodniach Duńczycy będą nadal podnosić ceny, ponieważ warchlaków jest bardzo mało, a duńskie fermy są na granicy wyczerpania. Gdyby ta sytuacja potrwała pół roku dłużej to zaczęłyby masowo bankrutować. Statystyczna duńska ferma na 1000 loch dokładała do interesu średnio 3 tys. euro dziennie. Obecne ceny jeszcze nie pokrywają ich kosztów produkcji. Nasi klienci podnieśli poprzeczkę w kwestii maksymalnych cen warchlaków, w przy których zdecydowaliby się jeszcze na wstawienia. Obecnie twierdzą, że mogliby kupić warchlaki do 350 zł/szt. Przewiduję dość dynamiczny wzrost cen warchlaków, ale koszty ich produkcji też będą ciągle rosły, więc pytaniem pozostaje czy tuczarze będą mieli za co je wyżywić – dodaje.

Po ile warchlaki krajowe (04.03.2022)?

Wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków z krajowej produkcji zdecydowały się podniesienie cen (od 10 do 75 zł/szt. netto).

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą obecnie średnio 208 zł/szt. netto, tj. o 48 zł/szt. netto więcej niż w zeszłym tygodniu, jednak zakres cenowy jest bardzo szeroki - ceny minimalnie osiągają 150 zł/szt. netto, zaś maksymalne 240 zł/szt. netto.

W przypadku krajowych warchlaków w masie 30 kg średnia cena wynosi 260 zł/szt. netto, tj. o 54 zł/szt. netto więcej niż przed tygodniem. Ich ceny mieszczą się w zakresie 240 - 270 zł/szt. netto.

ceny warchlaków krajowych z dn. 04.03.2022

Ceny warchlaków importowanych (04.03.2022)?

Wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków z Danii zdecydowały się na podniesienie cen (od 40 do 90 zł/szt. netto).

Warchlaki importowane z Danii wyceniane są aktualnie na średnio 277 zł/szt. netto, tj. o 58 zł/szt. więcej niż przed tygodniem. Ich ceny wahają się w zakresie od 227 do 305 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

ceny warchlaków importowanych z dn. 04.03.2022

