Program ma na celu ograniczenie emisji azotu do środowiska Fot.Shutterstock

Komisja Europejska zatwierdziła flamandzki program mający na celu przyznanie rolnikom rekompensat za ograniczenie lub całkowitą likwidację produkcji trzody chlewnej.

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, flamandzki program o wartości 200 mln euro, który ma zrekompensować producentom trzody chlewnej zmniejszenie lub całkowite zamknięcie ich mocy produkcyjnych. Celem programu jest ograniczenie emisji azotu w sektorze rolnictwa, które są wynikiem produkcji trzody chlewnej.

Program jest otwarty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących hodowlę trzody chlewnej we Flandrii. W ramach programu pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich w wysokości do 120% utraty wartości aktywów, tj. trzody chlewnej i obiektów, związanej z zamknięciem mocy produkcyjnych. Program będzie realizowany do 30 czerwca 2025 r.