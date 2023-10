Belgijski program skupu ferm trzody chlewnej nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami. Teraz przepisy zostaną złagodzone.





200 mln euro pomocy państwowej

Komisja Europejska zatwierdziła prawie 200 mln euro w ramach unijnych zasad pomocy państwa w celu zrekompensowania producentom trzody chlewnej całkowitego lub częściowego zamknięcia mocy produkcyjnych. Celem programu jest ograniczenie emisji azotu w rolnictwie spowodowanej produkcją trzody chlewnej.

Złagodzenie przepisów, to więcej kwalifikujących się do wykupu

Jednak w czerwcu okazało się, że spośród 980 kwalifikujących przedsiębiorstw hodowli trzody chlewnej zaledwie 236 złożyło wniosek. Aby zapewnić wykorzystanie środków, przepisy zostały złagodzone. Kwalifikowalny próg emisji został obniżony z 0,5 proc. do 0,025 proc. Do programu wykupów kwalifikuje się obecnie aż 3000 przedsiębiorstw zajmujących się hodowlą trzody chlewnej. W ramach tego programu pomoc ma być udzielana w formie dotacji bezpośrednich w wysokości do 120 proc. utraty wartości majątku, w szczególności trzody chlewnej i obiektów hodowlanych, wynikającej z zamknięcia mocy produkcyjnych. Program trwa do 30 czerwca 2025 roku.