Belgia wolna od ASF

Komisja Europejska uznała obszar Belgii za teren wolny od afrykańskiego pomoru świń. Walka z pomorem trwała od września 2018 r. Z kolei ostatni przypadek ASF u dzika, na obszarach z ograniczeniami potwierdzono przed rokiem.

20 listopada Komisja Europejska zatwierdziła zniesienie wszystkich obszarów objętych ograniczeniami „afrykańskiego pomoru świń” (ASF) w Belgii. Oznacza to, że Belgia odzyskała status wolny od ASF na szczeblu europejskim. Ten stan udało się osiągnąć po nieco ponad dwóch latach zwalczania ASF na płd. kraju. Ten powrót do normalnej sytuacji na poziomie europejskim potwierdza, że ​​choroba została oficjalnie zwalczona. Na pewno ułatwi to handel wieprzowiną w Europie. To również wyraźny sygnał dla krajów trzecich, które w 2018 r. nałożyły embargo na belgijską wieprzowinę.

Rok po ostatnim wykryciu przypadku wirusa ASF u dzików, czyli 27 października Belgia złożyła za pośrednictwem FASFC (Federal Agency for the Safety of the Food Chain) wniosek do Komisji Europejskiej o zaprzestanie obowiązywania ograniczeń wyznaczonych w związku z występowaniem ASF. Jednocześnie złożono wniosek do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) o odzyskanie statusu wolnego od choroby dla wszystkich świniowatych (świń i dzików, zarówno dzikich, jak i żyjących w niewoli).

Dokument przesłany do OIE w celu odzyskania statusu wolnego na szczeblu międzynarodowym wciąż oczekuje na rozpatrzenie. Odzyskanie tego statusu jest niezbędnym krokiem do rozpoczęcia negocjacji z krajami trzecimi w sprawie zniesienia obecnych embarg na belgijską wieprzowinę. Przypomnijmy, że po stwierdzeniu ASF u dzika na początku września 2018 Belgowie utracili ok. 20 rynków eksportowych, takich jak: Chiny, Korea Płd., Japonia, Wietnam, Filipiny.

Aktualny zasięg występowania ASF na terenie Polski.

W związku ze zmianą statusu epizootycznego, hodowcy którzy musieli zapobiegawczo wybijać swoje świnie w 2018 r. będą mogli teraz ponownie zasiedlić swoje chlewnie. Rozporządzenie ministerialne regulujące tę kwestię podlega obecnie niezbędnym działaniom administracyjnym i zostanie opublikowane przed końcem tego roku.

W komunikacie FASFC czytamy: Niemniej jednak należy zachować czujność. Afrykański pomór świń nadal krąży w Europie Wschodniej, a we wrześniu wirus rozprzestrzenił się dalej na pogranicze Niemiec z Polską. Nasz kraj, podobnie jak wszystkie kraje europejskie, uważnie monitoruje sytuację, aby zapobiec powtórnemu wprowadzeniu wirusa. Chociaż choroba została już zwalczona, w regionie Walonii na południu prowincji Luksemburg nadal stosuje się ścisłe środki monitorowania i kontroli. W przyszłości będą one stopniowo wycofywane, zgodnie z już ustaloną strategią.

Herman Diricks, dyrektor generalny FASFC, powiedział - Wiele wysiłków zarówno różnych zaangażowanych władz, jak i sektorów przyniosły pierwszy, konkretny rezultat w uzyskaniu „wolnego statusu ” na szczeblu europejskim. Jesteśmy przekonani, że OIE i kraje trzecie również pójdą w ich ślady. Jako agencja robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej to osiągnąć .

Z kolei David Clarinval, federalny minister rolnictwa, zaznaczył - Zgoda Komisji Europejskiej na odzyskanie statusu obszaru wolnego od chorób to doskonała wiadomość dla naszych rolników i całego przemysłu trzody chlewnej. Podjęli trudne środki, aby powstrzymać tę epidemię. Jestem przekonany, że decyzja OIE wkrótce nadejdzie. Cieszę się z doskonałej współpracy między rządem federalnym, Regionem Walonii i FASFC. Skuteczność i szybkość podjętych środków pozwoliły powstrzymać rozprzestrzenianie się tej choroby. Koniec jest na horyzoncie, a to pozwoli nam pokierować krokami, które musimy podjąć, aby jak najszybciej znieść embargo kilku krajów trzecich.