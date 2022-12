Tuczniki w Niemczech są coraz rzadziej leczone antybiotykami. Występowanie drobnoustrojów opornych na antybiotyki u zwierząt rzeźnych również spada, zgodnie z raportem Federalnego Instytutu ds. Oceny Ryzyka (BfR) dotyczącym częstotliwości terapii i poziomu zużycia antybiotyków w latach 2018-2021 mięsa.

Dane BfR, po raz kolejny dowodzą nieustannych wysiłków hodowców trzody chlewnej wraz z lekarzami weterynarii w ich gospodarstwach, aby ograniczyć stosowanie antybiotyków do minimum.

W opublikowanym właśnie raporcie BfR bierze pod uwagę dane z lat 2018-2021 i porównuje je z rokiem 2017. Ogólne stosowanie antybiotyków u zarejestrowanych gatunków zwierząt gospodarskich spada, choć z wahaniami. Taka jest opinia profesor Annemarie Käsbohrer, kierowniczki działu epidemiologii, chorób odzwierzęcych i oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, która przygotowała raport.

Zużycie antybiotyków u prosiąt rzeźnych znacznie spada

W przypadku prosiąt rzeźnych stosowanie antybiotyków ogólnie nieznacznie spadło w latach 2017-2021. Widać to zarówno po przeciętnym użytkowniku, jak i częstym użytkowniku. Ogólnie rzecz biorąc, średnia częstotliwość terapii zmniejszyła się istotnie statystycznie o 1,6 dnia. Jak wyjaśnia BfR w swoim badaniu, wynika to głównie z rzadszego stosowania antybiotyków polipeptydowych. Najwyraźniej trend spadkowy w stosowaniu antybiotyków jest wspierany przez rosnący odsetek gospodarstw niestosujących antybiotyków, które w 2021 r. stanowiły ponad jedną czwartą wszystkich gospodarstw.

Spadek stosowania antybiotyków u tuczników

Po stagnacji lub nieznacznym wzroście zużycia antybiotyków w latach 2017-2019, w latach 2020-2021 można zauważyć wyraźną tendencję spadkową dotyczącą tuczników. Jest to widoczne od przeciętnego użytkownika do firm o najwyższym zużyciu. Od 2020 r. odsetek firm niestosujących antybiotyków wzrósł do 34 proc, w drugiej połowie 2021 r. Średnia częstotliwość terapii zmniejszyła się o statystycznie istotne 0,29 dnia. Podobnie jak w przypadku prosiąt rzeźnych, w szczególności ograniczono stosowanie antybiotyków polipeptydowych.

Spadek częstości występowania drobnoustrojów opornych na antybiotyki u świń rzeźnych

BfR porównał również dostępne obecnie dane dotyczące stosowania antybiotyków u tuczników z danymi z monitorowania oporności, które jest prowadzone wspólnie Federalnym Urzędem Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Żywności (BVL).

Spada również występowanie drobnoustrojów opornych na antybiotyki u zwierząt rzeźnych. Spadek ten różni się jednak w zależności od rodzaju użytkowania i nie odzwierciedla obserwowanego spadku konsumpcji.