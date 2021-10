Bioasekuracja gospodarstw trzody chlewnej - jak robić to skutecznie?

Za nami kolejny webinar Farmera, tym razem uwagę skupiliśmy na skutecznej bioasekuracji gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielił się Cezary Pawłowski z firmy Elanco.

Przy współpracy z ekspertami firm Elanco i Lanxess, przygotowaliśmy webinar pt. Skuteczna bioasekuracja w afrykańskim pomorze świń. Spotkanie odbyło się 30.09. br.,

Teraz udostępniamy Państwu retransmisję tego wydarzenia.

W trakcie spotkania poruszone zostały aspekty, takie jak prawidłowy dobór preparatów dezynfekcyjnych, zasady ich stosowania ich skuteczność. Nie zabrakło także zagadnień związanych z innymi aspektami bioasekuracji zewnętrznej i wewnętrznej ferm. Omówione zostały ponadto punkty krytyczne, w których to najczęściej dochodzi do uchybień i zawleczenia wirusa ASF na stado.

W trakcie spotkania, na czacie padały pytania od słuchaczy. Ze względu na obszerny program spotkania nie udało nam się zrealizować tych odpowiedzi na antenie, w trakcie godzinnego webinaru.

Dlatego teraz, prezentujemy pierwszą część odpowiedzi, przygotowanych przez ekspertów Elanco i Lanxess.

Maciek / 2021-09-30 11:46:26

Co zrobić z weterynarzem, nie chce brać prysznica przed wejściem na chlewnie, zmienia tylko obuwie na fermowe, zabronić mu wstępu?

Nie jest doprecyzowane, czy to lekarz urzędowy, czy nie? Jeżeli tak, to zgłosić do powiatu, jeżeli nie to zabronić. Jeżeli dostępne są ubrania fermowe, to wejście na fermę powinno podlegać takiej samej procedurze, jakiej podlegają pracownicy.

agri plus / 2021-09-30 11:38:33

Obuwie z gładką podeszwą jest dostępne, czy polecacie w środku obiektu, nawet jeśli używamy w środku butów, które nie są poza obiektem. Czy zalecacie zmianę butów przed każdym sektorem porodówką, maciory itd.?

Zdecydowanie polecamy zmianę obuwia w newralgicznych miejscach w każdym sektorze (dezynfekcja), podobnie fartuch i dezynfekcja rąk na wejściu, dobrze też jest dezynfekować ręce przy poszczególnych kojcach z prosiętami w trakcie szczepień i zabiegów.

Zuzanna / 2021-09-30 11:36:31

Jeśli środek działa skutecznie do temperatury -10 st. C to co zrobić w przypadku siarczystego mrozu?

Jedyne rozwiązanie, to dezynfekcja pojazdu w jakimś pomieszczeniu, zastosowanie Virkon S z dodatkiem 20% Glikolu monopropylenowego, z zastosowaniem opryskiwacza ręcznego, który był przetrzymywany w temperaturze pokojowej

Niestety, poniżej 10st. Jest to duży problem, w zasadzie niewykonalne.

Suffolk / 2021-09-30 11:29:25

A co w warunkach jeszcze niższych temperatur niż -10? czy są preparaty które wtedy działają?

Nie ma takich preparatów, przynajmniej, nic nam o tym nie wiadomo.

Pomorskie / 2021-09-30 11:23:42

Mam 2 nieużywane bramy w ogrodzeniu, zamknięte, nie korzystamy z tego, powiatowy lekarz kazał mi tam wystawiać maty, czy to konieczne???!!!

Zgodnie z zaleceniami niestety tak, jedyne rozwiązanie, to po prostu przedłużenie ogrodzenia na bramy i potraktowanie jako ciągłość.

Świniarz / 2021-09-30 11:22:55

Czym możemy zmiękczyć wodę stosowaną do dezynfekcji? Poleca pan jakieś preparaty?

W przypadku Virkon S nie ma takiej potrzeby, trudno nam się wypowiadać, co do środków zmiękczających wodę, ponieważ mogą reagować z substancjami zawartymi w preparatach stąd specjalna receptura naszego produktu.

Kolejna część, pytań i odpowiedzi jutro w portalu farmer.pl