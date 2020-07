Blisko 30 nowych przypadków ASF u dzików

W ciągu minionych siedmiu dni na obszarze pięciu województw naszego kraju potwierdzono 29 przypadków afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików.

Przypadki choroby potwierdzono w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, , lubuskim i wielkopolskim. Uwagę przykuwa pierwszy przypadek ASF w gminie Szczaniec (pow. świebodziński, woj. lubuskie). Został on potwierdzony w stosunkowo niedużej odległości (ok. 9 km) od granic obowiązującej na tym terenie strefy czerwone. Pierwszy w tym roku przypadek pomoru potwierdzono także w należącej do powiatu giżyckiego gminy Kruklanki.

W dniach 3-9 lipca, na obszarze Polski przypadki ASF potwierdzono na następujących obszarach:





Województwo warmińsko-mazurskie, w powiatach:

- bartoszyckim (gmina Górowo Iławieckie)

- braniewskim (gmina Lelkowo)

- elbląskim (gminy Godkowo i Tolkmicko)

- giżyckim (gmina Kruklanki)

- oleckim (gmina Wieliczki)

- olsztyńskim (gminy Barczewo, Jeziorany, Jonkowo)

- ostródzkim (gmina Morąg)

Województwo podlaskie w powiecie:

- suwalskim (gmina Bakałarzewo)

Województwo mazowieckie w powiatach:

- grójeckim (gmina Grójec)

- legionowskim (gmina Jabłonna)

Województwo lubuskie, w powiatach:

- nowosolskim (gmina Nowa Sól)

- świebodzińskim (gmina Szczaniec)

- zielonogórskim (gminy Babimost, Sulechów, Zabór, Zielona Góra)

Województwo wielkopolskie w powiecie:

- leszczyńskim (gmina Włoszakowice)

W 29 przypadkach, obecność ASF potwierdzono u 32 dzików. W dziewięciu przypadkach u zwierząt potwierdzono obecność przeciwciał. O początku roku w Polsce wystąpiło już ponad 2800 przypadków afrykańskiego pomoru świń, oraz 6 ognisk pomoru w stadach trzody chlewnej.