Blisko 50 przypadków ASF od początku roku

Jak wynika z mapy Głównego Inspektoratu Weterynarii, od początku stycznia na obszarze sześciu województw naszego kraju potwierdzono blisko 50 nowych przypadków afrykańskiego pomoru świń.

ASF potwierdzono na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, lubuskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. Choroba wystąpiła w następujących regionach:

Województwo warmińsko-mazurskie:

- powiat olsztyński (gmina Gietrzwałd)

- powiat ostródzki (gminy Grunwald, Miłomłyn, Ostróda)

Województwo mazowieckie:

- powiat garwoliński (gmina Trojanów)

- powiat kozienicki (gmina Kozienice)

- powiat białobrzeski (gmina Białobrzegi)

Województwo podkarpackie:

- powiat jarosławski (gmina Jarosław)

Województwo lubuskie:

-- powiat krośnieński (gmina Dąbie)

- powiat słubicki (gmina Słubice)

- powiat świebodziński (gminy Lubrza, Łagów, Skąpe i Świebodzin)

- powiat zielonogórski (gminy Bojadła, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica)

Województwo dolnośląskie:

- powiat głogowski (gminy Głogów, Jerzmanowa i Kotla)

Województwo zachodniopomorskie:

- powiat gryfiński (gmina Mieszkowice)

W 46 przypadkach potwierdzonych w omawianym okresie ASF potwierdzono w tkankach 73 dzików.

Nie spłynęły jeszcze do nas ostateczne dane dotyczące sytuacji w ostatnim tygodniu 2020 roku, nie możemy zatem precyzyjnie podsumować sytuacji, jaka miała miejsce w Polsce w ostatnich dwunastu miesiącach. Wiele wskazuje jednak na to, że ubiegły rok zamknie się liczbą 4152 przypadków ASF u dzików. To niestety o wiele więcej niż miało to miejsce przed rokiem - w 2019 roku na obszarze Polski potwierdzono 2477 przypadki ASF.