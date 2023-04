Zdaniem Aleksandra Dargiewicza, prezesa zarządu „Polpigu” wstrzymanie możliwości importu nie będzie miała większego wpływu na opłacalność chowu świń.

Blokada importu wieprzowiny z Ukrainy

Blokada importu szeregu artykułu rolno spożywczych dotyczy nie tylko zbóż, czy innych płodów rolnych, ale także mięsa wieprzowego. W tej sytuacji nasuwa się pytanie, czy fakt wstrzymania możliwości sprowadzania wieprzowiny z Ukrainy będzie miał jakiekolwiek znaczenie dla krajowego rynku trzody?

- Dotychczas importowaliśmy z Ukrainy niewielkie partie mięsa, blokada importu nie będzie zatem miała większego znaczenia dla krajowego rynku trzody chlewnej – mówi w rozmowie z Farmer.pl Aleksander Dargiewicz, prezes zarządu KZP-PTCh „Polpig”.

Jak dodaje ekspert, także kwestia wstrzymania importu zbóż nie będzie miała większego znaczenia dla rynku trzody chlewnej.

- Nie sądzę, żeby nastąpiły teraz drastyczne wzrosty cen zbóż, bo zboże które wjechało już do naszego kraju trzeba najpierw zagospodarować. Nie spodziewam się tu większych zmian, chyba że na dobre ruszy eksport zboża z naszego kraju, tu ograniczeniem są jednak względy logistyczne – tłumaczy ekspert.

O ceny tucznika możemy być spokojni

W rozmowie z Farmer.pl ekspert odniósł się także do bieżącej sytuacji na rynku trzody chlewnej:

- Mamy obecnie sezonowy wzrost cen tucznika, co wynika bezpośrednio z ograniczonego pogłowia i niskiej podaży zwierząt. Nałożyły się na to czynniki sezonowe związane z nadchodzącym wielkimi krokami sezonem grillowym. Sądzę że bieżąca tendencje potrwa jeszcze kilka miesięcy, wkrótce wejdziemy bowiem w okres wysokich temperatur, kiedy to ze względu na niższe tempo wzrostu podaż tucznika będzie dodatkowo zredukowana. Być może takie warunki będą sprzyjały odbudowie krajowego pogłowia świń – mówi Dargiewicz.