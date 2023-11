Czarniak podkreślił, że zeszłotygodniowa (piątkowa) sesja małej giełdy dała nadzieje na odbicie cenowe na rynku – po raz pierwszy od wielu tygodni zakończyła się ona bowiem sprzedażą zwierząt. Nie mniej wtorkowa sesja ochłodziła już optymizm branży – sprzedaż była już na ograniczonym poziomie, a ustalona podczas aukcji cena była o 3 eurocenty niższa niż w miniony piątek. Rewolucji cenowej niż przyniosła też środowa sesja giełdy VEZG, która zakończyła się podtrzymaniem dotychczasowej stawki 2,10 euro za kilogram tucznika o mięsności 57 proc. Ekspert podkreśla, że powyższe sygnały nie wskazują na to, by w najbliższym czasie na rynku krajowym pojawił się wyraźny trend wzrostowy.

Sytuacja na rynku wieprzowiny w Europie determinowana jest obecnie przez dwa czynniki. Pierwszy to trendy światowe, a drugi to zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Pierwszy czynnik mówi wyraźnie o spadkach, szczególnie w Chinach, gdzie na sprzedaż trafia obecnie duża ilość zwierząt. Do tego niskie stawki w Brazylii i USA, które są obecnie głównymi dostawcami mięsa do Państwa Środka powodują, że europejscy producenci mają po raz kolejny jedna z najdroższych ofert. Sytuacja ta wskazuje na konieczność obniżenia cen europejskich, i to głównie za sprawą Hiszpanii (największy producent w UE), która jest głównym eksporterem. Cena na Półwyspie Iberyjskim wynosi około 7,40 za żywą wagę. Czyli tyle ile obecnie można uzyskać i w Polsce. Niby fajnie, ale my jednak nie mamy możliwości wysyłać mięsa do państw trzecich. Dlatego tak jak my w Polsce patrzymy na rynek niemiecki, tak niemiecki coraz częściej patrzy na rynek hiszpański – bo jeśli Hiszpania po raz kolejny będzie przegrywać ze stawką w eksporcie światowym z innymi państwami, tym częściej mięso stamtąd będzie wysyłane do Europy – a więc to jest czynnik przemawiający za spadkami – ocenia rzecznik Polsusa