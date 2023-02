Jak czytamy w najnowszym komentarzu rzecznika POLSUS-a Bartosza Czarniaka podmioty skupujące wręcz „biją się o towar”, dzwoniąc często do rolników, nawet jeżeli nie brali od nich towaru od dłuższego czasu.

Jak pisze Czarniak. doszliśmy do momentu, w którym brak opłacalności hodowców zemścił się na zakładach mięsnych i są one zmuszone do płacenia coraz wyższych stawek za jakiekolwiek tuczniki:

W mojej ocenie problem powstał w roku 2021, kiedy to drastycznie spadła opłacalność produkcji. Rok 2022 był nieco lepszy, ale i tak przez ogromne straty, wielu rolników w tamtym czasie podjęło decyzję o rezygnację z produkcji. Wówczas nikt z handlu, czy też z zakładów mięsnych nie interesował się tym, że my, hodowcy, producenci nie mamy już z czego dokładać do produkcji. Obecnie to my jesteśmy na wyższej pozycji, jednakże jak długo? – pyta rzecznik POLSUS-a.

Jak podkreśla ekspert, najważniejsze jest to, aby jedni i drudzy w końcu wyciągnęli wnioski z takiej sytuacji i zaczęli tworzyć wspólne umowy, które zagwarantują zakładom dostępność surowca, a rolnikom zawsze opłacalność na przyzwoitym poziomie, bo wtedy pozwoli to zarówno jednym i drugim planować i funkcjonować długofalowo, a nie od górki przez dołek do ponownej górki.

Potrzebna jest integracja producentów

Zdaniem Czarniaka powodem bieżącej sytuacji na rynku jest nie tylko duży popyt, ale przede wszystkim coraz bardziej ograniczona podaż tuczników.