Braki kadrowe w Inspekcji Weterynaryjnej zagrażają eksportowi wieprzowiny?

Zdaniem Janusza Rodziewicza, prezesa Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP braki kadrowe w Inspekcji Weterynaryjnej zagrażają utrzymaniu aktualnych rynków zbytu dla polskiej wieprzowiny:

- W Inspekcji Weterynaryjnej brakuje dobrze opłacanych pracowników którzy byli by w stanie skutecznie dbać o to, aby wszystkie zakłady mięsne spełniały wymagania stawiane przez rynki zewnętrzne. Nie tylko to utrudnia to pozyskanie nowych źródeł zbytu, ale obawiam się, że braki kadrowe w Inspekcji mogą doprowadzić do utraty aktualnych kontrahentów - komentuje Janusz Rodziewicz.

W rozmowie z "Farmerem" ocenia on także zjawisko rosnącego importu tuczników i wieprzowiny do naszego kraju.