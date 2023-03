W piśmie sygnowanym przez szereg organizacji zrzeszających przedstawicieli przemysłu spożywczego, branża apeluje o to, aby podczas przedświątecznych zakupów pamiętać o małych, lokalnych podmiotach.

W apelu czytamy:

Wybierając miejsce zakupów warto pamiętać o naszych małych ojczyznach – warzywniaku za rogiem, lokalnym sklepie mięsnym, rodzinnej piekarni, czy mleczarni. Sięgajmy po artykuły z biało-czerwonym oznaczeniem ‘Produkt Polski – czytamy.

Jak dodają przedstawiciele branży, wspierając lokalny rynek dbamy o dziedzictwo kulinarne naszego regionu. Chronimy miejsca pracy naszych bliskich i wspieramy przedsiębiorczość w regionie.

Sygnatariusze apelu odnieśli się również do obecnej sytuacji ekonomicznej w kraju:

„Ostatnio ceny podstawowych produktów spożywczych: pieczywa, jaj, mięsa czy nabiału urosły do poziomu dotychczas niespotykanego. Inflacja uderza nie tylko w konsumentów, o przetrwanie walczą też przedsiębiorcy i producenci rolni. W 2022 roku upadło 4 tysiące małych, polskich sklepów, a 10 tysięcy zawiesiło swoją działalność. Dramatycznie spada liczba gospodarstw rolnych. Znamienne jest to, że w tym samym czasie zagraniczne sklepy wielkopowierzchniowe odnotowały rekordowe zyski, znany z nich zwiększył dochód w porównaniu z zeszłym rokiem aż o ponad 20 proc!” – informują przedstawiciele branży.

Tanie nie znaczy dobre

Jak dodają autorzy apelu, producenci, wytwórcy i rzemieślnicy nie przegrywają na rynku jakością. Przyczyną upadku podmiotów jest presja sieci handlowych, sztuczne zaniżanie cen oferowanych produktów, które niekiedy bywają niższe niż koszty ich wytworzenia:

„Nie jesteśmy w stanie wytworzyć kilograma sera za 15 złotych, kiełbasy za 12 złotych, czy bochenka chleba za 2 złote. Nie mamy też wielomilionowych środków na reklamę. Jeśli nie zatrzymamy fali bankructw kolejnych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, to wkrótce będziemy skazani przede wszystkim na produkty odmrażane, oraz importowane” – przestrzegają sygnatariusze listu.

Nie tylko cena ma znaczenie

Autorzy pisma apelują:

„Nie kierujcie się tylko ceną, ale przede wszystkim pochodzeniem produktów i ich składem. Sieci handlowe niskimi cenami zachęcają Was do zakupów produktów pochodzących głownie z zagranicy. W ten sposób dbają o swoich rolników i przetwórców. Miejcie świadomość, że niska cena nie oznacza produktu równowartościowego z naszymi polskimi, regionalnymi i lokalnymi wyrobami. Szczególnie teraz pamiętajcie, że niższa cena z reguły znaczy gorszą jakość i smak.

Pod apelem podpisało się kilkanaście organizacji zrzeszających przemysł spożywczy, w tym „Polpig”-u, Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, Związku Polskie Mięso, czy „Solidarności RI”. Nam pozostaje przyłączyć się do tegoż apelu. Wybierajmy to co nasze, lokalne, a przede wszystkim polskie! I to nie tylko od święta.