Jak poinformował PZHiPTCh „Polsus”, oprócz przedstawicieli tejże organizacji w spotkaniu udział wzięli również członkowie KZP-PTCh „POLPIG”, Polskiego Związku Niezależnych Producentów Świń, NSZZ „Solidarność” RI, oraz Związku Polskie Mięso. Jak czytamy w komunikacie Polsusa, wspólne prace organizacji trwają już od dawna, niemniej wczoraj po raz pierwszy współpracujące ze sobą związki rozmawiały w Ministerstwie z podsekretarzem stanu Krzysztofem Cieciórą.

Pierwszym z poruszonych podczas spotkania postulatów, była skuteczniejsza walka z afrykańskim pomorem świń:

- Problem ASF dotyczy jego niewystarczającego zwalczania. Jesteśmy świadomi tytanicznej pracy zarówno Inspekcji Weterynaryjnej, Głównego Lekarza Weterynarii, Polski Związek Łowiecki, jednakże obserwując to, jak rozprzestrzenia się ta choroba, dochodzimy do wniosku, że dotychczasowe działania są zbyt mało skuteczne i należy zastanowić się nad ich ewolucją, tak by choroba ta nie zagrażała polskiej produkcji i bezpieczeństwu żywnościowemu – czytamy w informacji Bartosza Czarniaka, rzecznika Polsus-a