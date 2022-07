Po latach negocjacji Kanada otworzyła rynek na wieprzowinę z Brazylii. Pięć brazylijskich firm otrzymało zezwolenia na eksport od kanadyjskich organów ds. zdrowia.

Brazylijskie Stowarzyszenie Białek Zwierzęcych (ABPA) ma nadzieję, że wesprze to rynek krajowy. Branża wieprzowa w Brazylii znajduje się pod silną presją finansową z powodu gwałtownego spadku eksportu do Chin i Hongkongu.

Jak podało ABPA, łącznie pięć brazylijskich firm ze stanu Santa Catarina otrzymało licencję na eksport wieprzowiny do Kanady. Otwarcie rynku w prawie weterynaryjnym nastąpiło w marcu tego roku po latach negocjacji - wyjaśniło stowarzyszenie.

Eksport do Kanady ma na celu złagodzenie presji na branżę

Jak powiedział prezes ABPA, mamy nadzieję, że dzięki nowym możliwościom handlowym Kanada stanie się ważniejszym klientem eksportu wieprzowiny i że dostawy produktów o wyższej wartości, takich jak boczek i żeberka, wzrosną. Jednocześnie sprzedaż do Kanady powinna pomóc złagodzić poważną presję finansową na przemysł trzody chlewnej, który boryka się z kosztami produkcji na historycznie najwyższym poziomie. Według stowarzyszenia, Kanada była trzecim, co do wielkości eksporterem wieprzowiny na świecie w 2021 roku z 1,5 mln ton, ale jednocześnie importowała około 250 tys. ton.

Potrzeba więcej rynków zbytu

Brazylia pilnie potrzebuje dodatkowych rynków zbytu, ponieważ eksport był w tym roku powolny. Według badania ABPA, eksport wieprzowiny w maju wyniósł 89 300 ton, o 12,4 proc. poniżej poziomu z tego samego miesiąca ubiegłego roku, a od stycznia do maja sprzedaż zagraniczna spadła o 8,2 proc. do 416 600 ton w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Zyski z eksportu spadły nawet o około 17 proc. do 896 mln dolarów USA.

Eksport do Chin gwałtownie spadł

Mniejszego eksportu było to, że załamała się również sprzedaż Brazylii do Chin i Hongkongu. W maju osiągnięto tam tylko połowę sprzedaży z tego samego miesiąca ubiegłego roku. Choć dostawy na Filipiny i do Japonii oraz niektórych innych krajów wyraźnie wzrosły w 2022 r., nie zdołało to zrekompensować strat w biznesie z Chinami.

Ubój świń wzrasta

W pierwszym kwartale 2022 r. ubój trzody chlewnej w Brazylii wzrósł o 7,2 proc. do 13,64 mln sztuk w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku. Produkcja wieprzowiny wzrosła o 6,7 proc. do 1,24 mln ton. Przy spadającym eksporcie duża podaż skutkowała niskimi cenami trzody chlewnej, które pomimo wyższych kosztów produkcji pozostały znacznie poniżej poziomu z poprzedniego roku.