Brytyjczycy o krok od opracowania szczepionki przeciwko ASF

Według doniesień portalu Pigprogress.net, brytyjscy naukowcy zbliżyli się do opracowania skutecznej szczepionki przeciwko ASF. Co ważne, szczepionka ta dawałaby możliwość rozróżnienia świń szczepionych od zakażonych, co jest jednym z warunków jej wykorzystania w krajach UE.

Jak donosi portal Pigprogress.net, powołując się publikację w piśmie Vaccines, naukowcom z Pirbright Institute udało się opracować wektorową szczepionkę, która wykorzystuje zmodyfikowany (nieszkodliwy) wirus ASF do przeniesienia do komórek świń ośmiu genów wirusa. Po wniknięciu do komórek zwierząt geny te indukują wytwarzanie białek wirusowych, które stymulują komórki odpornościowe świń do produkcji przeciwciał zwalczających wirusa ASF. Jak wykazały badania, wszystkie zwierzęta którym podano szczepionkę były chronione przed wystąpieniem ciężkiej postaci ASF, choć pojawiły się u nich łagodne objawy kliniczne choroby.



Co ważne, opracowana przez brytyjskich naukowców szczepionka pozwala na odróżnienie zwierząt szczepionych od zarażonych ASF. Jest to jeden z podstawowych warunków, aby dana szczepionka mogła być wykorzystana w krajach UE. Powyższe doniesienia nie są naturalnie równoznaczne z wprowadzeniem do użytku komercyjnej szczepionki, niemniej jest to z pewnością krok w dobrą stronę.