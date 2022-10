Chiński rynek potrafi dostarczyć emocji. Skupy interwencyjne do rządowej rezerwy oraz aukcje publiczne z tejże nie dały oczekiwanego efektu. Cena wieprzowiny poszybowała i – jak szacują eksperci – jeszcze wzrośnie. Co z tego wynika?

Wrzesień tradycyjnie jest miesiącem, który w Chinach znacząco zwiększa popyt na wieprzowinę

Czynnik ten doprowadził do wyraźnego wzrostu cen tego rodzaju mięsa

Chcesz otrzymać bezpłatny dostęp do treści premium i newslettera? Załóż konto na Farmer.pl!

Tradycyjnie wrzesień w Chinach to dobry miesiąc dla szeroko pojętej konsumpcji z dwóch powodów: w tym miesiącu każdego roku wypada jedno z ważniejszych chińskich świąt – Święto Środka Jesieni oraz Chińczycy robią zapasy przed długim weekendem, który rozpoczyna się 1 października (tego dnia obchodzone jest święto państwowe – powstanie Chińskiej Republiki Ludowej) a wolne trwa do 8 października.

Rośnie zapotrzebowanie na wieprzowinę w Chinach

W tym roku chińscy konsumenci zaskoczyli rynek mimo wielu ograniczeń związanych z epidemią SARS-Cov-2 (polityka zero Covid). Okazało się, że branża wieprzowa w Chinach nie była przygotowana na większy popyt. Eksperci szacowali, że produkcja powinna wystarczyć. Tymczasem okazało się inaczej.

W celu zaspokojenia popytu i utrzymania ceny dla konsumentów rząd z zasobów rządowej rezerwy centralnej sprzedał we wrześniu bieżącego roku, w ramach publicznych aukcji, w sumie 102,1 tys. ton mrożonej wieprzowiny. To jest jedna piąta tego, co sprzedał w okresie od stycznia do sierpnia 2022 roku (było to 518 tys. ton).

Jednocześnie we wrześniu chiński rząd w dwóch transzach skupił wieprzowinę z rynku do zasobów rządowej rezerwy. W sumie było to 8500 ton (aukcje od stycznia do sierpnia 37,7 tys. ton).