Dzisiejsze notowania na duńskiej giełdzie warchlaków przyniosły kolejne podwyżki. Obecnie warchlaki w Danii są o 30 DKK/szt. droższe niż przed tygodniem, tym samym ich ceny pobiły dotychczasowy rekord.

Na duńskiej giełdzie ponownie doszło do podwyżek stawek za warchlaki. To czwarty tydzień wzrostów. Po kolejnej podwyżce ceny za duńskie warchlaki pobiły dotychczasowy rekord, tj. 690 DKK/szt., który nie został przekroczony od wiosny 2020 r.

Warchlaki o statusie PRRS negatywnym wyceniono na 700,00 DKK/szt., a sztuki o statusie PRRS pozytywnym na 690,00 DKK/szt. Stawki dotyczą warchlaków o masie 30 kg.

W porównaniu do cen z analogicznego okresu ubiegłego roku (tydzień 16) obecne stawki za warchlaki są wyższe o 290-300 DKK/szt. w zależności od statusu zdrowotnego. Z kolei w porównaniu do zeszłego tygodnia obecne stawki są wyższe o 30 DKK/szt. we wszystkich statusach zdrowotnych, tj. o ok. 18,73 zł/szt.

Aktualne stawki za duńskie warchlaki (13.04.2023)

Stawka za warchlaki o statusie PRRS negatywnym wynosi 700,00 DKK/szt., tj. 436,94 zł/szt., wobec 421,77 zł/szt. w zeszłym tygodniu.

Stawka za warchlaki o statusie PRRS pozytywnym wynosi 690,00 DKK/szt., tj. 430,70 zł/szt., wobec 415,47 zł/szt. w zeszłym tygodniu.

Stawka za warchlaki o statusie konwencjonalnym wynosi 665,00 DKK/szt., tj. 415,09 zł/szt., wobec 399,73 zł/szt. w zeszłym tygodniu.

1 DKK = 0,6242 zł (wg NBP z dnia 13.04.2023 r.)

Podane stawki będą obowiązywać w Danii przez najbliższy tydzień.

Należy pamiętać, że do podanych stawek doliczany jest bonus dla producenta warchlaków, a w przypadku importu również koszty transportu.

