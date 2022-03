Ceny świń rosną, a opłacalność chowu pozostaje na dnie

Za nami bardzo duże podwyżki cen tuczników, a w najbliższych dniach czeka nas niewątpliwie kolejny wzrost cen. Jednak czy obecnie produkcja tucznika pozwala na wygenerowanie zadowalającego zysku?

Od kilku tygodni na rynku trzody chlewnej obserwujemy dynamiczną odbudowę cen tuczników. W notowaniach niemieckich na przestrzeni miesiąca stawki za tuczniki wzrosły o 50 eurocentów. W Polsce wzrost cen na rynkach europejskich wspomagany jest dodatkowo drożejącym euro. Na początku tygodnia za półtusze w klasie E krajowe skupy płaciły średnio 7,50 zł/kg netto. Już tylko niespełna 50 groszy dzieli nas od pobicia historycznego rekordu cen.

W innych okolicznościach takie informacje zostałyby przez producentów przyjęte z euforią. W normalnych latach takie stawki były gwarancją wygenerowania zadowalającego zysku. Dziś jest jednak inaczej. Zmorą producentów są systematycznie rosnące koszty produkcji. Czy zatem przy dzisiejszych cenach pasz na chowie trzody da się zarobić?

Jak wiele dzieli nas od opłacalności produkcji?

O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy dr hab. Benedykta Peplińskiego, profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W przygotowanej dla nas analizie porównał on aktualny stosunek ceny tuczników do ceny pszenicy, oraz ceny tuczników do ceny surowców paszowych wykorzystywanych w paszach dla świń.

Ceny tuczników w wadze żywej w latach 1995-2022 (Opracowanie: dr hab. Benedykt Pepliński, profesor UP w Poznaniu)

Rysunek 2: Stosunek cen tuczników do cen pszenicy w latach 1995-2022 (Opracowanie: dr hab. Benedykt Pepliński, profesor UP w Poznaniu)

Stosunek ceny tuczników (w wadze żywej) do ceny przykładowej mieszanki paszowej w latach 2000-2022 (Opracowanie dr hab. Benedykt Pepliński, profesor UP w Poznaniu)

Z przygotowanej przez prof. Peplińskiego analizy jasno wynika, że pomimo relatywnie wysokich cen skupy żywca, opłacalność chowu trzody wciąż znajduje się głęboko pod kreską. Aktualny stosunek ceny tucznika do ceny pszenicy (wg. danych za 10 tydzień roku) wynosi 4,42. Jest on co prawda wyższy niż jeszcze miesiąc temu, jednak jeszcze wiele dzieli nas od opłacalności produkcji, którą można w przybliżeniu wyznaczyć na poziomie linii trendu ukazanej na rysunkach 2 i 3 w postaci przerywanej linii prostej.

Podobnie sprawa wygląda w przypadku stosunku ceny tuczników do ceny surowców paszowych, które uwzględniają ceny zbóż, śrut poekstrakcyjnych sojowej rzepakowej oraz premiksów. W 10 tygodniu roku wynosił on 4,08. Wciąż pozostaje to jednym z najniższych wyników w historii.

O głębi ostatniego kryzysu świadczy to, że pomimo iż cenom skupu tuczników daleko było do historycznego minimum (wykres 1), to opłacalność produkcji (mierzona jako stosunek cen tucznika do ceny pszenicy, oraz ceny mieszanki paszowej) była najniższa w historii. W lutym b.r. wymienione wskaźniki wynosiły odpowiednio 3.37 i 3,14, gdy dotychczas historyczne minima (odnotowane w 2008 roku) wynosiły odpowiednio 3,94 i 3,97).

Czy cena żywca dogoni drożejące pasze?

Za nami rekordowo wysoki wzrost cen na niemieckiej giełdzie (+25 eurocentów). Oznacza to, że w najbliższych dniach czekają nas w kraju kolejne bardzo duże podwyżki cen żywca wieprzowego. Jednak czy pozwolą one zacząć zarabiać na produkcji trzody?

- Przy tych cenach osiągamy tylko poziom minimów z ostatnich okresów o najniższej opłacalności tuczników. Dopiero cena 9,0-10 zł/kg tuczników pozwoli osiągnąć przeciętne ilości pasz kupowane za kg tuczników w ostatnich latach – komentuje prof. Benedykt Pepliński.

Czy taki poziom cen jest możliwy do osiągnięcia? Patrząc na obecną dynamikę wzrostów cen w Europie nie jest to wykluczone. Wraz z nim w parze idą jednak także podwyżki cen surowców paszowych, co nie daje pewności, że nawet przy cenie 10 zł / kg tucznika produkcja będzie opłacalna.