Nowy tydzień przynosi dalszy wzrost ceny tuczników. W skupach padają kolejne rekordy: ceny żywca przekraczają w niektórych zakładach granicę 8 zł/kg, zaś ceny tuczników w klasie E ocierają się nawet o granicę 10 zł/kg.

Zdecydowany trend wzrostowy trwa w skupach trzody chlewnej od trzech tygodni. Został on podtrzymany również w ciągu minionych siedmiu dni. Ceny tym samym biją kolejne historyczne rekordy.

Za tuczniki w klasie E (wg wbc) krajowe skupy płacą obecnie średnio 9,70 zł netto za kilogram, czyli o około 25 groszy więcej niż przed tygodniem. Ceny wahają się w granicach 8,90 – 9,90 zł/kg.

Średnia cena żywca wynosi obecnie 7,61 zł netto za kilogram, czyli o blisko 20 groszy więcej niż przed tygodniem. Ceny wahają się w granicach 7,20 – 8,20 zł/kg.

Dalsza sytuacja cenowa pozostaje niewiadomą. Z jednej strony niewiele wskazuje na to, by w Europie trend cenowy miał ulec odwróceniu. Niewiadomą pozostaje jednak funkcjonowanie zakładów ubojowych w Polsce. Jeżeli spełni się czarny scenariusz, i ze względu na brak dostępności dwutlenku węgla ubojnie wstrzymają pracę, wówczas na rynku tuczników może dojść do sporych zawirowań.