Miniony tydzień przyniósł niewielki wzrost cen tuczników. Prawdopodobnie czekają nas jednak kolejne - tym razem większe podwyżki.

Ze względów organizacyjnych nasz cotygodniowy raport na temat cen wieprzowiny publikujemy dopiero dziś. Od początku tygodnia na rynku zmieniło się jednak sporo. Zaczniemy od tego jak kształtowały się ceny tucznika w krajowych skupach.

Jakie ceny tuczników?

Na początku tygodnia ceny żywca wieprzowego osiągnęły średnią cenę 7,71 zł netto za kilogram, co oznacza, że wzrosły one o 10 groszy w porównaniu do tygodnia minionego. Ceny wahały się w granicach 7,00 - 8,20 zł netto za kilogram. Ceny tuczników w klasie E sukcesywnie zbliżają się do granicy 10 zł/kg. Średnia stawka na początku tygodnia wynosiła 9,81 (również o 10 groszy więcej niż tydzień wcześniej), a ceny wahały się w granicach 9,70 - 9,90 zł netto/kg.

To nie koniec podwyżek cen tuczników?

Wiele wskazuje na to, że rynek nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Środowa sesja niemieckiej "dużej giełdy" przyniosła kolejny wzrost cen, windując zresztą historyczny rekord tychże notowań. Ustalona w środę stawka wynosi 2,10 euro za kilogram półtuszy o mięsności 57 proc.

W przeliczeniu na złotówki (wg kursu euro z środy - 4,71), rekomendowana cena tuczników w Niemczech wynosi 9,89 zł/kg. Tym samym wiele wskazuje na to, że lada dzień w krajowych skupach pęknąć mogę kolejne symboliczne granice - 8 zł za kilogram żywca i 10 zł za kilogram tucznika w klasie E.

Produkcja zagrożona brakiem dwutlenku węgla?

Jak wynika z naszej sondy problemy z dostępnością dwutlenku węgla niezbędnego między innymi do ogłuszania zwierząt w rzeźniach póki co już za nami. Przedstawiciele zakładów niemal jednogłośnie twierdzą, że surowiec ten jest już dostępny i nie ma zagrożenia wstrzymaniem produkcji. Niektórzy wskazują wręcz, że zagrożenia wcale nie odczuli, szczególnie że ilość ubijanych zwierząt systematycznie spada.