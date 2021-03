Ceny tuczników najwyższe od blisko dziewięciu miesięcy

Kolejne dobre wieści docierają do nas z rynku trzody chlewnej. Ceny tuczników powróciły wreszcie do przyzwoitego poziomu - obserwowane obecnie stawki są najwyższe od niemal 9 miesięcy.

Za nami kolejny tydzień dużych podwyżek cen żywca wieprzowego. W ciągu minionych siedmiu dni podrożały one przeciętnie o 40 groszy, osiągając poziom nie notowany od końca czerwca ubiegłego roku. Tym samym nareszcie możemy powiedzieć, że ceny powróciły do zadowalającego poziomu - w przypadku większości producentów są one w stanie zapewnić opłacalność chowu.

Według danych z dnia dzisiejszego za półtusze w klasie E krajowe skupy płacą przeciętnie 6,47 zł netto za kilogram, czyli dokładnie 40 groszy więcej niż tydzień temu. Ceny wahają się w granicach 5,65 - 5,85 zł netto za kilogram. Podobny wzrost cen odnotowano w przypadku żywca. Pierwszy raz od końca czerwca ceny przekroczyły granicę 5 zł netto za kilogram, obecnie średnia cena tuczników w wadze żywej wynosi około 5,03 zł. Stawki wahają się w granicach 4,10 - 5,50 zł netto za kilogram.

Sygnały docierające do nas z Niemiec mówią o tym, że najbliższe dni mogą przynieść kolejne podwyżki cen tuczników. Mamy nadzieję że staną się one faktem, i producenci będą mogli zacząć odrabiać poniesione w ciągu minionych kilku miesięcy straty.