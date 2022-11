Po okresie marazmu na rynku tuczników nareszcie nastąpiło ożywienie. Na przestrzeni tygodnia ceny wzrosły o kilkanaście groszy, osiągając poziom z połowy października.

Podwyżki nie są być może tak wysokie jak oczekiwaliby tego producenci trzody, jest to jednak dobry sygnał. Szczególnie, że wzrost cen miał miejsce pomimo stagnacji cen na niemieckiej "dużej giełdzie". Świadczy to o rosnącym zapotrzebowaniu na wieprzowinę, przy jednoczesnym ograniczeniu podaży. Analitycy przewidują że może to być początek serii wyraźnych wzrostów cen tuczników.

Na przestrzeni minionych siedmiu dni cena skupu tuczników w klasie E (wg wbc) wzrosła o około 14 groszy do poziomu 9,05 zł netto za kilogram. Ceny wahają się w granicach 8,70 - 9,30 zł/kg. W przypadku cen żywca, podwyżki są jeszcze większe: w porównaniu z minionym tygodniem stawki wzrosły o 17 groszy, osiągając poziom 7,04 zł netto za kilogram. Ceny wahają się w granicach 6,50-7,50 zł za kilogram.