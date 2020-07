Ceny tuczników pikują w dół!

Kolejny tydzień z rzędu obserwujemy duży spadek cen żywca wieprzowego w krajowych skupach. Wprawdzie nie osiągnięto jeszcze tegorocznego minimum, jednak obecnie obserwowane tendencję są co najmniej niepokojące.

Ostatnie siedem dni przyniosło kolejny spadek cen świń rzeźnych w naszym kraju. Od zeszłego wtorku tuczniki potaniały przeciętnie o 20 - 30 groszy.

Według danych z naszej redakcyjnej sondy, ceny żywca wieprzowego kształtują się obecnie na poziomie 4,85 zł netto za kilogram, co w porównaniu z zeszłym tygodniem oznacza spadek o 21 groszy. Ceny wahają się w granicach 4,10-5,50 zł netto za kilogram. Jeszcze większy spadek odnotowaliśmy w przypadku świń sprzedawanych w wadze bitej ciepłej: tu ceny skurczyły się o blisko 40 groszy i wynoszą obecnie 6,09 zł netto za kilogram półtuszy w klasie E. Stawki wahają się w granicach 5,85-6,30 zł netto za kilogram.

Obecne stawki nie osiągnęły jeszcze tegorocznego minimum (ok. 5,65 zł za kilogram półtuszy w klasie E, oraz ok. 4,70 zł za kilogram żywca - stawki ustalone w połowie maja), jeżeli jednak obecne trendy się utrzymają, czekają nas być może dalsze obniżki cen.

Ostatnie spadki cen wynikają prawdopodobnie ze skutków pandemii koronawirusa w Europie. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z dwoma niepokojącymi wydarzeniami: po pierwsze ze względu na masowe zachorowania wśród personelu czasowo wstrzymano największej z niemieckich ubojni; pod drugie pod koniec czerwca władze Chin ze względów epidemiologicznych praktycznie do zera ograniczyły import wieprzowiny z Holandii. Na unijnym rynku pozostaną tym samym znaczne nadwyżki tuczników i żywca wieprzowego, co już dziś wywiera znaczną presję na cenę skupu tuczników.